Elon Musk findet Weg, um Brasiliens X-Verbot zu umgehen

X hat eine technische Änderung beim Verlauf des Datenverkehrs vorgenommen, wie die New York Times berichtet. Demnach nutzen die Betreiber neu Cloudflare, einen Internet-Infrastruktur-Provider mit Sitz in San Francisco. Cloudflare betreut die Datenweiterleitung von Millionen von Websites – unter anderem auch von solchen der brasilianischen Regierung und von Banken im Land.

Nach den Explosionen von Pagern und weiteren Geräten im Libanon ist die Sorge vor einem grösseren Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz gross. Das sind die neuesten Updates.

Die mutmasslich koordinierten Explosionen tragbarer Pager im Libanon mit Tausenden Verletzten und mehreren Toten schüren die Sorgen vor einem grösseren Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Israels Armee und Geheimdienste bekannten sich zwar nicht zu den Explosionen, wurden von der Hisbollah und ihrem wichtigsten Unterstützer Iran aber umgehend als Drahtzieher beschuldigt. Israels Armee deutete an, sich auf eine Vergeltung vorzubereiten. Generalstabschef Herzi Halevi habe am Abend eine Lagebesprechung abgehalten, die sich auf die «Bereitschaft in allen Bereichen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive» konzentriert habe, hiess es.