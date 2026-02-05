Die Suche nach der genauen Ursache für den Vorfall dauert an Bild: DPA

Das war der Grund für den grösseren Stromausfall in Stuttgart

Ein kurzer Spannungsabfall im Stromnetz hat im süddeutschen Stuttgart zu einem grösseren Stromausfall geführt. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden, teilte der Netzbetreiber Netze Stuttgart mit.

Demnach war der Spannungsabfall im Hochspannungsbereich nach weniger als einer Sekunde wieder behoben. Die Suche nach der genauen Ursache für den Vorfall dauere an, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit.

In der Stadt hatte der Stromausfall grössere Auswirkungen. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken, im ganzen Stadtgebiet lösten Brandmeldealarme aus. Richtige Brände habe es aber nicht gegeben. Auch grössere Rettungsaktionen, etwa wegen eingeschlossener Menschen in Fahrstühlen, blieben einem Feuerwehrsprecher zufolge aus. Am Mittag ging die Zahl der Einsätze demnach deutlich zurück, man kehre in den Normalmodus zurück, so der Sprecher.

Stadtbahnen bleiben zeitweise stehen

Auch die Polizei rückte zu einigen Einsätzen aus. Als Folge des Stromausfalls wurden Alarmanlagen ausgelöst, etwa in Juweliergeschäften. Bis in den Nachmittag hinein waren zudem Ampeln ausgefallen, Einsatzkräfte mussten den Verkehr an grösseren Kreuzungen regeln. Die Fahrgäste von Stadtbahnen mussten zeitweise in den Zügen ausharren, die stehenblieben.

Kundinnen und Kunden mit einem Niederspannungsanschluss, also die normalen Stromkunden, hätten von dem Abfall höchstens ein Flackern bemerken können, teilte der Netzbetreiber mit. Allerdings müssten Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet seien, durch die Kunden wieder manuell zugeschaltet werden.

Mobilfunk und Internet funktionieren minutenlang nicht

Die Menschen in der Stadt konnten allerdings zeitweise mit ihren Smartphones nicht mehr telefonieren, das Mobilfunknetz und das Internet fielen nach Angaben der Anbieter Telekom und Vodafone zeitweilig aus.

«Insgesamt 5'250 Kunden in der Landeshauptstadt konnten im Zeitfenster 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr für jeweils etwa 15 bis 20 Minuten das Internet nicht nutzen und auch nicht telefonieren», teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Betroffen seien sowohl Mobilfunk- als auch Kabelkunden gewesen. Die Telekom konnte zunächst nicht sagen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer betroffen waren. (sda/dpa)