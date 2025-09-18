sonnig24°
England

Mit diesen Plakaten wurde Donald Trump in England empfangen

Mit diesen Plakaten zeigen die Briten, was sie von Trump halten

18.09.2025, 15:4418.09.2025, 15:44

US-Präsident Donald Trump war mit der First Lady Melania Trump in England auf Staatsbesuch. Seine Visite kam bei Teilen der Bevölkerung allerdings alles andere als gut an.

epaselect epa12385192 A placard during a &#039;Stop Trump Coalition&#039; mass demonstration against the state visit to the UK by US President Donald J Trump in London, Britain, 17 September 2025. The ...
Bild: keystone
epa12385185 A protester holds up a placard during a &#039;Stop Trump Coalition&#039; mass demonstration against the state visit to the UK by US President Donald J Trump in London, Britain, 17 Septembe ...
Bild: keystone

Hunderte Menschen gingen in London auf die Strassen und demonstrierten gegen Trump.

epa12385042 Protesters hold up placards with a depiction of Donald Trump on them as they march during a &#039;Stop Trump Coalition&#039; mass demonstration against the state visit to the UK by US Pres ...
Bild: keystone
epa12385137 Protesters hold up a depiction of the &#039;Baby Trump Blimp&#039; during a &#039;Stop Trump Coalition&#039; mass demonstration against the state visit to the UK by US President Donald J T ...
Bild: keystone
epa12385034 Protesters wearing masks depicting world leaders including US President Trump (2-R) hold up placards during a &#039;Stop Trump Coalition&#039; mass demonstration against the state visit to ...
Bild: keystone

Organisiert wurde die Demonstration von der «Stop Trump Coalition», einer britischen Aktivistengruppe, die sich dem Widerstand gegen Donald Trump und den von ihm geprägten Trumpismus verschrieben hat. Gegründet wurde sie 2017, kurz vor Trumps erstem Besuch in Grossbritannien während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident.

June 14, 2025, London, England, United Kingdom: Supporters of U.S.-based activist group Indivisible stage a demonstration outside the U.S. Embassy in London, as part of a global ��oeNo Tyrants��� day ...
Bild: imago
June 14, 2025, London, England, United Kingdom: A protester holds a Grab him by the Tesla-cles sign during the No Tyrants protest outside the Embassy of USA , part of the anti-Trump No Kings mass prot ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor seen dressed in costume as The Statue of Liberty during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest gro ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor holds a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather toget ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor holds a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather toget ...
Bild: imago

Sogar auf vier Pfoten wurde protestiert.

September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A dog wears a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather together ma ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor holds a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather toget ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor holds a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather toget ...
Bild: imago
June 14, 2025, London, England, United Kingdom: Supporters of U.S.-based activist group Indivisible stage a demonstration outside the U.S. Embassy in London, as part of a global ��oeNo Tyrants��� day ...
Bild: imago
September 17, 2025, London, England, United Kingdom: A protestor holds a placard during the Trump not welcome demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather toget ...
Bild: imago

Auch der aktuelle US-Vizepräsident JD Vance, der sich vor wenigen Wochen mit seiner Familie in der idyllischen Cotswolds-Region in England aufhielt, wurde nicht überall mit offenen Armen empfangen.

In Charlbury, einem kleinen Ort westlich von Oxford, gingen Leute auf die Strasse, um mit Plakaten und Sprechchören gegen den engen Trump-Vertrauten zu protestieren. (fak)

Mehr zum Staatsbesuch:

Essen mit Kate und Kutschenfahrt: Trumps Programm mit den Royals
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst
Video: ch media
