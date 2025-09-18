Mit diesen Plakaten zeigen die Briten, was sie von Trump halten

US-Präsident Donald Trump war mit der First Lady Melania Trump in England auf Staatsbesuch. Seine Visite kam bei Teilen der Bevölkerung allerdings alles andere als gut an.

Bild: keystone

Hunderte Menschen gingen in London auf die Strassen und demonstrierten gegen Trump.

Organisiert wurde die Demonstration von der «Stop Trump Coalition», einer britischen Aktivistengruppe, die sich dem Widerstand gegen Donald Trump und den von ihm geprägten Trumpismus verschrieben hat. Gegründet wurde sie 2017, kurz vor Trumps erstem Besuch in Grossbritannien während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident.



Sogar auf vier Pfoten wurde protestiert.

Auch der aktuelle US-Vizepräsident JD Vance, der sich vor wenigen Wochen mit seiner Familie in der idyllischen Cotswolds-Region in England aufhielt, wurde nicht überall mit offenen Armen empfangen.

In Charlbury, einem kleinen Ort westlich von Oxford, gingen Leute auf die Strasse, um mit Plakaten und Sprechchören gegen den engen Trump-Vertrauten zu protestieren. (fak)

