Was die Polizei im Fall «Maddie» an einem portugiesischen Stausee zu finden hofft

Schon 16 Jahre ist es her, seit die damals dreijährige Britin, Maddie McCann, spurlos aus einer Hotelanlage in Portugal verschwunden ist. Nun nimmt die Polizei an einem portugiesischen Stausee neue Ermittlungen auf. Wonach die Polizei sucht und 6 weitere Fragen und Antworten.

Mehr «International»

Erst vor einigen Wochen sorgte die Polin Julia Wendell für Aufsehen, als sie behauptete, die verschwundene Maddie McCann zu sein. Daraufhin durchgeführte DNS-Abklärungen kamen aber zum Schluss, dass dies äusserst unwahrscheinlich sei.

Dennoch scheint der Fall jetzt wieder ins Rollen gekommen zu sein: Diese Woche nimmt die Polizei in Portugal neue Ermittlungen auf.

Wo wird ermittelt?

Im Fokus der Kriminalpolizei steht der Arade-Staudamm, der etwa 50 Kilometer von Praia de Luz, an der portugiesischen Algarve liegt.

Drei Polizei-Angehörige neben dem aufgestellten Kommandoposten. Bild: keystone

Der Nachrichtensender SIC Noticias beobachtete, dass zehn Ermittler der Kriminalpolizei und mehrere Feuerwehrleute am Montag am Rande des Stausees bereits einen grossen Bereich abgesperrt hatten. In dem Gebiet, das als Naturparadies gilt, sei in einem Zelt ein Kommandoposten eingerichtet worden, um von dort aus die Suche zu koordinieren.

Weitere Zelte im Gebiet des Arade-Stausees im Bezirk Faro. Bild: keystone

Wieso der Arade-Staudamm?

Man könne davon ausgehen, dass bei den Ermittlungen der Deutschen neue Hinweise aufgetaucht seien, mutmasste der Sender SIC Noticias.

Der Ort früher häufig von Christan B. besucht worden, berichtet SIC Noticias weiter. Er soll ihn, als «sein kleines Paradies» bezeichnet haben. B. gilt seit dem letzten Jahr offiziell als Verdächtiger im Fall Maddie. Die Deutschen glauben, dass er der Schlüssel zur Lösung des Falls sein könnte.

Der Verdächtigte Christian B.

B. bestreitet allerdings, irgendetwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun zu haben. Zurzeit sitzt B. eine Haftstrafe wegen Drogendelikten und seit 2019 eine weitere 7-jährige Haftstrafe im Gefängnis von Oldenburg in Norddeutschland ab. Verurteilt wurde er für die Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin im Jahr 2005. Die Tat hat in derselben Gegend der portugiesischen Algarve-Region stattgefunden, in der Madeleine später verschwunden ist.

Ein kleines Polizeiboot auf dem Arade-Stausee. Bild: keystone

Wonach wird gesucht?

Der portugiesische Journalist Luis Garriapa, der sich mit dem Fall befasst, weist bei SIC Noticias darauf hin, dass Spuren biologischer Natur wahrscheinlich nicht mehr vorzufinden seien. Dazu gehören Spuren wie Fussabdrücke, Fingerabdrücke oder sonstige DNA-Rückstände. Er geht deshalb davon aus, dass die Polizei nach anderen Elementen wie beispielsweise Gegenständen oder Kleidung sucht. Die Suche werde sich dabei hauptsächlich auf den Landbereich beschränken.

Die Polizei am Ufer des Stausees am Dienstag, 23. Mai 2023. Bild: keystone

Wer hat die Untersuchung eingeleitet?

Die Aktion sei vom deutschen Bundeskriminalamt (BKA) beantragt worden und werde «in den nächsten Tagen» in der Algarve stattfinden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei am Montag mit.

Neben portugiesischen und deutschen Beamten sollen an der neuen Suche auch britische Polizisten teilnehmen. Weitere Details gab die Polícia Judiciaria in ihrer knappen Mitteilung nicht bekannt. Lusa und andere portugiesische Medien berichteten unter Berufung auf die Behörden, die Suche solle bereits am Dienstag am Arade-Stausee beginnen und zwei bis drei Tage dauern.

Gibt es neue Hinweise?

Ob es neue Hinweise gibt, wurde nicht bekannt gegeben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die in diesem Fall gegen B. wegen Mordverdachts ermittelt, wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst ebenfalls nicht dazu äussern. Sie kündigte aber für den Dienstagvormittag eine Mitteilung an.

Kann der Fall verjähren?

Ja. Verbrechen mit einer Höchststrafe von 10 Jahren oder mehr verjähren in Portugal nach 15 Jahren. Verstreicht diese Frist, kann keine Anklage mehr erhoben werden.

Diese Frist ist theoretisch schon abgelaufen: Da Maddie am 3. Mai 2007 verschwunden ist, hat sich der Fall im vergangenen Jahr zum 15. Mal gejährt.

Und trotzdem ist der Fall nicht verjährt. Warum?

Madeleine «Maddie» McCann auf einem undatierten Kinderfoto vor ihrem Verschwinden 2007. Bild: sda

11 Tage vor der drohenden Verjährung, also am 22. April 2022, wurde Christian B. erstmals offiziell zum Beschuldigten erklärt. Diese Massnahme hat die Verjährung in Portugal unterbrochen.

Sollte Maddie tot sein, so kann das Verbrechen bis 15 Jahre nach der Tat verfolgt werden. Sollte sie hingegen noch leben und als Minderjährige Opfer eines Sexualverbrechens geworden sein, so könnte ein Gerichtsverfahren stattfinden, bis sie das 23. Lebensjahr erreichen würde. Die Britin wäre jetzt 19 Jahre alt.

Möglicherweise spielt das aber gar keine Rolle, denn: Nach dem deutschen Recht verjährt Mord nicht. Und da die deutschen Ermittlungen nichts mit denjenigen in Portugal zu tun haben, darf die deutsche Staatsanwaltschaft jederzeit Anklage erheben. Vorausgesetzt, sie haben einen hinreichenden Tatverdacht haben. Für diesen fehlen allerdings nach wie vor entscheidende Beweise.

Was ist damals passiert?

Madeleine McCann verschwand 2007 spurlos aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz in der portugiesischen Algarve – wenige Tage vor ihrem vierten Geburtstag. Ihr Verschwinden löste eine der grössten Suchaktionen der Geschichte aus.

(saw mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa)