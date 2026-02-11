Video: watson/lucas zollinger

Epstein-Files: 6 Namen aus bislang geschwärzten Dokumenten enthüllt

Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna enthüllte in einer Rede im US-Repräsentantenhaus die Identitäten von sechs Männern aus den Epstein-Files, nachdem er ungeschwärzte Akten eingesehen hatte.

Der demokratische US-Kongressabgeordnete Ro Khanna hat die Namen von sechs Männern öffentlich gemacht, deren Identität in den Epstein-Akten bislang geschwärzt war. Unter ihnen ist Leslie Wexner, ein milliardenschwerer Einzelhandelsunternehmer, den das FBI offenbar als Mitverschwörer eingestuft hat.

Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna. Bild: keystone

Der Demokrat aus Kalifornien nannte die Namen am Dienstag in einer Rede im US-Repräsentantenhaus. Zuvor hatte er gemeinsam mit dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky im Justizministerium zwei Stunden lang ungeschwärzte Dokumente eingesehen.

Khanna nannte in seiner Rede neben Leslie Wexner fünf weitere Namen. Dazu sagte er:

«Wenn wir innerhalb von zwei Stunden sechs Männer gefunden haben, die sie versteckt hielten, stellen Sie sich vor, wie viele Männer sie in diesen 3 Millionen Akten decken.»

Er und Massie hätten die Schwärzungen gegenüber Vertretern des US-Justizministeriums angesprochen. Daraufhin hätten sie ihren Fehler eingeräumt und die Identitäten offengelegt. Der Grossteil der Akten bleibe jedoch weiterhin geschwärzt.

Khanna legte keine Beweise für ein Fehlverhalten der Beschuldigten vor, sie wurden auch nicht im Zusammenhang mit Epstein angeklagt.

Was sind die Epstein-Files? Jeffrey Epstein war ein sehr reicher US-Amerikaner. Der Investmentbanker hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und sie auch anderen einflussreichen Männern vermittelt.



2019 starb Epstein in einer Gefängnis-Zelle in New York, unter nicht restlos aufgeklärten Umständen. Die Ermittler sprachen von Suizid. 2025 hat die US-Regierung damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall zu veröffentlichen. In diesen Epstein-Files sind etwa Fotos, Briefe oder Zeugenaussagen. Die Opfer des Sexualstraftäters haben schon lange die Veröffentlichung gefordert. Sie sagen, viele Menschen hätten von den Verbrechen gewusst. Das müsse alles aufgeklärt werden. Jeffrey Epstein hatte auch viele berühmte und mächtige Freunde und Bekannte in der Politik, darunter der frühere US-Präsident Bill Clinton und der zweifache US-Präsident Donald Trump. Im Wahlkampf um die Präsidentschaftswahl 2024 versprach Trump, die Epstein-Akten zu veröffentlichen. Nach seiner Wahl war er aber lange dagegen, bis der öffentliche Druck immer weiter zunahm. Bisher wurde nur ein Teil der Dokumente veröffentlicht. Und in diesen Akten sind viele Textpassagen und Fotos geschwärzt worden.



Das US-Justizministerium sagt, die Schwärzungen dienten dem Schutz von Betroffenen. Und es gelte die Unschuldsvermutung.

Eine Übersicht über die sechs Männer, deren Identitäten in den Epstein-Akten nun offengelegt wurden:

Leslie Wexner

Leslie Wexner unterhielt über viele Jahre eine enge geschäftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein. Der 88-Jährige hatte ein Einzelhandelsimperium aufgebaut, zu dem unter anderem Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch und Bath & Body Works gehören.

Leslie Wexner baute ein Handelsimperium auf. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Eine Recherche der «New York Times» kommt zum Schluss, dass Wexner massgeblich zu Epsteins finanziellem Aufstieg vom Millionär zum Plutokraten beigetragen habe.

Wexners Verbindungen zu Epstein waren bereits seit Längerem öffentlich bekannt – sein Name tauchte auch in früheren Veröffentlichungen auf. Neu ist jedoch die Information, dass das FBI ihn offenbar als möglichen Mitverschwörer Epsteins eingestuft hatte.

Sultan Ahmed bin Sulayem

Sultan Ahmed bin Sulayem ist ein in Dubai ansässiger Geschäftsmann. Er ist CEO von DP World, einer der weltweit grössten Hafenbetreiber mit Niederlassungen in über 80 Ländern. Zudem ist er der Bruder von Mohammed Ben Sulayem, dem Präsidenten der FIA, dem internationalen Dachverband von Automobilclubs und Motorsport-Vereinen, wozu auch die Formel 1 gehört.

Sultan Ahmed bin Sulayem schrieb Jeffrey Epstein im Jahr 2015 eine E-Mail. In dieser teilte er dem Sexualstraftäter mit, dass er vor zwei Jahren ein Mädchen kennengelernt habe, das an einer amerikanischen Universität in Dubai studierte und er mit ihr «den besten Sex seines Lebens» gehabt habe. Sie hätte einen «unglaublichen Körper» gehabt. «Sie hat sich verlobt, aber jetzt ist sie wieder bei mir», schrieb er in der Mail.

Dieses Foto von Sultan Ahmed bin Sulayem und Jeffrey Epstein wurde im Dezember 2025 veröffentlicht. Bild: keystone

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie fügte hinzu, dass die ungeschwärzten Akten gezeigt haben, dass Sulayem Empfänger einer brisanten E-Mail von Epstein war, in der dieser schrieb: «Ich habe das Foltervideo geliebt».

Nun ist klar: Diese E-Mail war an Sultan Ahmed bin Sulayem adressiert. bild: x

Nicola Caputo

Nicola Caputo ist ein italienischer Politiker, der sein Land zwischen 2014 und 2019 im Europäischen Parlament vertrat. Anschliessend war er Berater des Regionalpräsidenten von Kampanien. Im Oktober 2019 trat er von dem Partito Democratico (PD) zur Partei Italia Viva des Politikers Matteo Renzi über.

Nicola Caputo (M.) wurde 2020 von Matteo Renzi (r.) unterstützt. Bild: IMAGO / Pacific Press Agency

Inwiefern Caputo mit Epstein in Verbindung stand, ist aktuell noch unklar.

Salvatore Nuara

Bislang ist noch nicht bekannt, wer Salvatore Nuara ist und in welcher Verbindung er zu Epstein steht.

Zurab Mikeladze

Auch bei Zurab Mikeladze ist noch unbekannt, um wen es sich handelt und inwiefern die Person mit Jeffrey Epstein in Verbindung steht.

Leonic Leonov

Das gleiche gilt für Leonic Leonov: Es ist noch nicht bekannt, wer diese Person ist und in welcher Verbindung sie zu Epstein steht.

(hkl)