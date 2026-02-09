wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

Britain&#039;s Prince William and Britain&#039;s Kate, Princess of Wales, during a visit to Charing Cross Hospital, in London, England, Thursday, Jan. 8, 2026. (Isabel Infantes/Pool Photo via AP) Brit ...
William und Kate.Bild: keystone

Ungewöhnliche Äusserung: William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

09.02.2026, 11:1409.02.2026, 11:14

Der britische Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) zeigen sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist.

«Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind», hiess es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. «Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern.»

Dass sich Mitglieder der royalen Familie zu solchen Vorgängen äussern, gilt als ungewöhnlich. Bisher hatte sich das britische Königshaus mit Äusserungen zurückgehalten.

Der jüngere Bruder von Charles III. (77), der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heisst, war in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Der 65-Jährige pflegte eine enge Freundschaft zu Jeffrey Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieb, dem Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb Epstein in Haft.

Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück. Wegen seiner Verbindung zu Epstein musste er alle Ehren und Titel abgeben und zuletzt auch aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen. Britischen Medien zufolge war William die treibende Kraft hinter dem Durchgreifen des Königs. (sda/dpa)

Mehr zum Epstein-Skandal:

Wie Jeffrey Epstein reich wurde
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Epstein-Files vom 30.01.2026
1 / 8
Epstein-Files vom 30.01.2026
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Roger Federer, eine Hochzeit und Bad Bunny: Die Highlights der Super-Bowl-Halftime-Show
Bad Bunny sorgte bei der diesjährigen Halbzeit-Show des Super Bowl für einen historischen Moment. Als erster rein spanischsprachiger Künstler setzte er sich für Vielfalt und Zusammenhalt ein.
Zur Story