EU rechnet für 2023 mit mehr als einer Million Asylanträgen

Die Zahl der Asylanträge in den 27 Ländern der EU sowie der Schweiz und Norwegen wird in diesem Jahr voraussichtlich die Millionenmarke überschreiten. Wie die Zeitung «Welt» mit Verweis auf neueste und bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylagentur EUAA berichtete, wurden in diesen Ländern seit Jahresbeginn mehr als 800'000 Asylanträge gestellt. Bis zum Jahresende könnte demnach der höchste Wert seit 2016 erreicht werden. Damals waren 1.23 Millionen Anträge gezählt worden.

Laut der Europäischen Union könnte es in diesem Jahr einen Rekord bei den Flüchtlingszahlen geben. Nicht alle Länder sind in gleichem Mass betroffen.

Jetzt bricht die Hölle los

Nach dem Angriff der Hamas befindet sich Israel im Krieg. Die blutigen Schandtaten der Islamisten könnten einen Flächenbrand in der Region auslösen.

Der Schock sitzt tief. Wie konnte es so weit kommen? Die israelische Armee wurde überrumpelt, als am Samstag Terroristen der islamistischen Hamas einen Grossangriff starteten. Tausende Raketen flogen auf israelische Städte, bewaffneten Kämpfern gelang es, die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zu überwinden. Eine Grenze, die mit ihren Wachtürmen und einem Netz aus Zäunen und Mauern als besonders gut gesichert galt. In Israel verfielen die Terroristen in einen Blutrausch.