«Sie können Russland nicht unterstützen und eine ausgleichende Position vertreten, weil Russland die Nato zerstören will, Europa und die Europäische Union zerstören will; das sind ihre Ziele. Verstehen Sie mich?»

«Ich möchte Ihnen auch sagen: Was auch immer Ihre Armee an Munition hat, sie wird nicht ausreichen, um gegen die Russischen Föderation zu kämpfen.»

Selenskyj antwortete daraufhin wenig diplomatisch: «Gott behüte, dass Ihnen eine Tragödie widerfährt und dass Sie an meiner Stelle sind», sagte er. «Und wenn Menschen mit gemeinsamen Werten nicht helfen, was würden Sie dann tun? Würden Sie sagen: ‹Putin, bitte erobern Sie bulgarisches Staatsgebiet?›»

Bei seinem Staatsbesuch in Bulgarien ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Amtskollegen Rumen Radew scharf angegangen. In einer TV-Sendung war zu sehen, wie Selenskyj die ablehnende Haltung Radews gegen Waffenlieferungen an sein Land kritisierte.

Die Frauen von Moms for Liberty sind zur bedeutendsten Lobby-Gruppe der amerikanischen Rechten geworden.

Regelmässig warnt das FBI davor, dass rechter Extremismus zur grössten Bedrohung der inneren Sicherheit in den USA geworden sei. Rechter Extremismus, da denkt man unwillkürlich an paramilitärische Gruppierungen wie die Proud Boys oder die Oath Keepers, an Männer, die bis zur Nasenspitze tätowiert sind, die sich in Pseudo-Kampfausrüstung kleiden, sich halbautomatische AR-15s umhängen und gelegentlich auch Nazi-Embleme schwenken.