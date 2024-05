Zweite Operation: Fico nach Attentat weiter auf der Intensivstation

Robert Fico wurde vor zwei Tagen angegriffen und schwer verletzt. Bild: keystone

Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist zwei Tage nach dem Attentat auf ihn erneut operiert worden. Sein Zustand sei «weiterhin sehr ernst». Das der teilte Vize-Regierungschef Robert Kalinak mit. Es werde einige Tage dauern, bis man die Aussichten auf die Genesung abschätzen könne.

Robert Fico befindet sich noch immer auf der Intensivstation. Nähere Informationen über den Gesundheitszustand des 59 Jahre alten Politikers werde man bekannt geben, «wenn das die Situation ermöglicht».

Das teilte das Regierungsamt in Bratislava weiter mit und rief Medien, Politiker und die breite Öffentlichkeit dazu auf, nur offiziell bestätigte Informationen zu verbreiten. So seien in Medien auch irreführende Falschinformationen und Spekulationen berichtet worden, kritisierte die Behörde.

Nach letzten Informationen von Ficos Stellvertreter Robert Kalinak und Innenminister Matus Sutaj Estok war der Regierungschef von vier Schüssen getroffen und am Mittwoch fünf Stunden in der Klinik Banska Bystrica operiert worden. Die Schwere der Verletzungen könnten eine Genesung schwierig machen, Fico werde «vieles wieder neu lernen müssen», hatte Kalinak gesagt.

Auch wenn Fico im Krankenhaus ansprechbar sei, gebe es noch keine endgültige Gewissheit, «dass wir gewonnen haben». Fico sei noch nicht ausser Lebensgefahr. Auch Gesundheitsexperten wiesen darauf hin, dass Komplikationen nach der Operation weiterhin lebensbedrohlich sein könnten. Kalinak vertritt Fico während dessen Abwesenheit. (lak/sda/dpa)