International

EU

Victor Orban will für Neugeborene zehn Bäume in Ungarn pflanzen lassen



Orban für Klimaschutz? Er will für Neugeborene zehn Bäume in Ungarn pflanzen lassen

Ungarns Regierungschef Victor Orban hat eine ungewöhnliche Klimaschutzmassnahme angekündigt: Der rechtskonservative Politiker sagte am Sonntagabend in seiner Rede zur Lage der Nation, künftig werde er für jedes Neugeborene in Ungarn zehn Bäume pflanzen lassen.

Bild: AP/AP

Durch diese Massnahme würden Ungarns Waldflächen bis zum Jahr 2030 um 27 Prozent wachsen, sagte er.

In Orbans Nationalem Energie- und Klimaplan ist das Ziel festgehalten, bis 2030 die Energie des Landes zu 90 Prozent klimaneutral zu erzeugen. Dafür sollen insbesondere Atomkraft und Sonnenenergie genutzt werden. Ab 2022 sollen in Ungarns Städten nur noch Busse fahren, die einen Elektroantrieb haben. Ausserdem sollen Umweltschutzmassnahmen in kleinen und mittleren Betrieben staatlich gefördert werden.

In der Vergangenheit hatte Orbans Regierung die Notwendigkeit von Klimaschutzmassnahmen wiederholt in Frage gestellt. (mim/sda/afp)

Abonniere unseren Newsletter