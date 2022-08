Null Respekt vor Näherinnen? Modehändler Zara am Pranger

In einem emotionalen Video auf Instagram ermutigt Kotrri auch andere kleine Unternehmen, die derzeit ebenfalls einen Marken-Rechtsstreit gegen Zara führten, nicht aufzugeben und sich vom Riesen nicht einschüchtern zu lassen: «Wir haben gewonnen! Hoffentlich wird euch das ermutigen weiterzukämpfen!»

Die britische Modedesignerin und Besitzerin von «House of Zana» , Amber Kotrri, hat sich erfolgreich gegen den Modegiganten Zara gewehrt. Wie sie gegenüber der BBC erklärt, habe ihr Zara in einem Markenstreit vorgeworfen, dass ihr Geschäft «konzeptionell identisch» sei mit ihrem.

David gegen Goliath – oder wie das kleine «House of Zana» Modegigant Zara besiegte

