Hochnebel
«The White Lotus»: Helena Bonham Carter in vierter Staffel

30.01.2026, 07:18

Schon vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Erfolgsserie «The White Lotus» eine vierte Staffel bekommen wird. Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Besetzung der erfolgreichen Gesellschaftssatire. Die Britin Helena Bonham Carter (59, «The King’s Speech») ist nach Angaben der Serienmacher dabei. Ebenso stossen ihr US-Kollege Chris Messina (51, «The Mindy Project») und Model Marissa Long dazu. Auch Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig und AJ Michalka gehören zur Besetzung. Über ihre Rollen wurde zunächst nichts bekannt.

Schauspielerin Helena Bonham Carter soll auch bei «The White Lotus» mitspielen.

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette wird in Frankreich spielen. Nach Hawaii und Sizilien war die Serie von Mike White in der dritten Staffel in einem noblen thailändischen Resort angesiedelt.

Kultrolle für Jennifer Coolidge

Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.

In Staffel drei waren im vorigen Jahr unter anderem der Deutsche Christian Friedel («The Zone Of Interest»), US-Schauspieler Patrick Schwarzenegger, «Sex Education»-Star Aimee Lou Wood, Jason Isaacs («Harry Potter») und Oscar-Preisträger Sam Rockwell zu sehen. (sda/dpa)

