Aaron Taylor-Johnson befeuert Gerüchte um James-Bond-Rolle

Unser Bond-Girl ist 80! Zur Feier gibts prächtige Bilder von Ursula Andress. Happy Birthday!

Das erste Bond-Girl wird 80! Am 19. März 1936 kam Ursula Andress in Ostermundigen zur Welt. Mit 26 spielte sie in «Dr. No» Bond-Girl Honey Ryder.

quelle: ap united artists and danjaq, ll / anonymous