wechselnd bewölkt, Regen14°
DE | FR
burger
International
Film

Filmfest in Venedig - diese Filme haben gute Chancen

Filmfest in Venedig: Einige heisse Anwärter auf Auszeichnungen

05.09.2025, 10:5405.09.2025, 10:54
Mehr «International»
epa12349133 (L-R) Guests, US actors and producers Rooney Mara and Joaquin Phoenix, Tunisian director Kaouther Ben Hania, Palestinian actor Motaz Malhees, Palestinian-Israeli actor Clara Khoury, Jordan ...
Der Film «The Voice of Hind Rajab» hat gute Chancen auf den Goldenen Löwen. Bild: keystone

Vor dem Ende der Filmfestspiele Venedig gibt es einige heisse Anwärter auf Auszeichnungen.

Geht man nach dem Urteil vieler Kritiker, dürfte vor allem «The Voice of Hind Rajab» gute Chancen auf den Goldenen Löwen haben. Die Beliebtheit eines Films bei Kritikern ist aber nicht zwangsläufig ein Anhaltspunkt dafür, wie die Jury sich entscheidet.

Palästinensischer Film bekam am meisten Applaus

Die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania hat sich mit «The Voice of Hind Rajab» für eine emotionale, drastische Erzählweise entschieden. Sie erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen, das im Alter von fünf Jahren starb. Der Film bekam nach der Premiere aussergewöhnlich langen Applaus – länger als jeder andere Wettbewerbsbeitrag.

Zentrales Element des Dokudramas ist ein echter Telefonmitschnitt. Während Hind Rajab im Januar 2024 im beschossenen Wagen zwischen getöteten Familienmitgliedern festsass, telefonierte sie rund drei Stunden lang immer wieder mit Freiwilligen des Palästinensischen Roten Halbmonds und flehte um Hilfe.

Politischer US-Thriller ist weiterer Favorit

Unter den internationalen Kritikern beliebt war auch Kathryn Bigelows Thriller «A House of Dynamite». Der Film spielt in den letzten Minuten vor einem wahrscheinlichen atomaren Raketeneinschlag in den USA. Innerhalb eines kurzen Zeitfensters entfaltet sich der Film in Echtzeit aus verschiedenen Perspektiven — etwa im Weissen Haus oder einer Militärbasis in Alaska.

Gut kam auch das neue Werk von Park Chan-wook an. In «No Other Choice» erzählt der Südkoreaner von einem entlassenen Papierfabrikarbeiter, der verzweifelt versucht, seine Familie zu ernähren, und dabei moralische Grenzen überschreitet. Der Film mischt schwarzen Humor mit Gesellschaftskritik.

Amanda Seyfried erhielt Lob für Rolle als Sektenführerin

Für viel Gesprächswert sorgte das Musical «The Testament of Ann Lee». Der Film von Mona Fastvold erzählt die Biografie der Britin Ann Lee (1736-1784), der Gründerin der «Shaker»-Sekte im 18. Jahrhundert. Amanda Seyfried wurde für ihre Hauptrolle gelobt, in der sie drastische Szenen von Geburt, Schmerz und ekstatischem Glauben verkörpert.

Zudem sind am Freitag noch drei Premieren geplant. Darunter das neue Werk der Berlinale-Gewinnerin Ildikó Enyedi, «Silent Friend». Die ungarische Filmemacherin ist bekannt für ungewöhnliche, poetische Erzählweisen. Ihr neuer Film spielt im deutschen Marburg, unter anderem Martin Wuttke und Luna Wedler sind dabei.

Die Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig findet am Samstagabend (6. September) statt. Hauptpreis ist der Goldene Löwe, 21 Filme konkurrieren um den Preis. Jury-Präsident ist der US-amerikanische Regisseur Alexander Payne.

Ausserdem gehören der Jury der französische Schauspieler Stéphane Brizé, die italienische Regisseurin Maura Delpero, der rumänische Regisseur Cristian Mungiu, der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, die brasilianische Schauspielerin Fernanda Torres sowie die chinesische Schauspielerin Zhao Tao an. (sda/dpa)

Mehr zum Thema

Filmfestspiele in Venedig starteten glamourös – aber ohne George Clooney
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
61 Memes, die du nur verstehst, wenn du ein Film-Nerd bist
1 / 63
61 Memes, die du nur verstehst, wenn du ein Film-Nerd bist
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die watson-Redaktion im Filmquiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki +++ Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne
4
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Verletzte nach Angriff im Westjordanland + Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
5
«Wahrer Meister seines Fachs» – Stars trauern um Modemacher Giorgio Armani
Trumps «War on Drugs» könnte zum grossen Krieg werden
Mit einem tödlichen Schlag gegen ein mutmassliches Kartellschiff haben die USA ein klares Signal gesetzt. Jetzt könnte der Konflikt zu einem Krieg eskalieren.
Nachdem die USA ein mutmassliches Kartellschiff des venezolanischen Kartells Tren de Aragua (TDA) zerstört hatten, äusserte sich Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Nachrichtensender «Fox News» zur aktuellen Lage. Er kündigte an, die USA würden ihre tödlichen Schläge gegen Kartellangehörige fortsetzen, die die Karibik als Schmuggelroute nutzen. Er sagte:
Zur Story