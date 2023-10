Der ehemalige Präsident Finnlands und Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte das Büro des finnischen Präsidenten mit. (sda/dpa)

Bangladesch: Ein Land, das am Wasser des grössten Flussdeltas der Welt sowohl gedeiht als auch einer immer grösseren Bedrohung ausgesetzt ist. Mediensprecher Jürg Keim vom Kinderhilfswerk UNICEF gewährt einen Einblick in einen Slum, in dem das Wasser Segen und Fluch zugleich ist.

In Bangladesch gibt es Wasser. Sehr viel Wasser. Das ist gut für die Landwirtschaft und gut für die Menschen. Seit einigen Jahren aber führt es insbesondere im Süden des Landes zu immer grösseren Problemen.