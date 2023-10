Alle mögen Pizza. Bild: Shutterstock

Die 100 besten Pizzerien der Welt: Dieses Jahr sind zwei aus der Schweiz dabei

Sandra Simonsen / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Ganz gleich ob Funghi oder Calzone: Pizza gehört zu den beliebtesten Gerichten der Schweizerinnen und Schweizer. Italienische Pizzakenner testen Pizzerien weltweit und küren jedes Jahr die besten, die auf 50toppizza.it veröffentlicht werden.

Die Restaurants werden in sieben Kategorien bewertet: Geschmack der Pizza, verwendete Produkte, Service, Ambiente sowie Ausstattung, Wartezeit und die Auswahl an Wein, Bier und anderen Getränken.

Hier gibt es die beste Pizza der Welt

Wie sollte es anders sein – die besten beiden Pizzerien der Welt sitzen natürlich in Italien. Platz 1 teilen sich die «10 Diego Vitagliano Pizzeria» in Neapel und «I Masanielli – Francesco Martucci» in Caserta. «I Masanielli» schaffte es bereits im vergangenen Jahr auf den ersten Platz.

Martucci hat schon als Kind in der Pizzeria gearbeitet, bevor Pizzabäcker zu seinem Traumberuf wurde. Seine grosse Empfehlung ist die «Futuro di Marinara», eine Pizza, die auf drei Arten zubereitet wird: gedämpft, frittiert und gebacken.

Und auch bei der «10 Diego Vitagliano Pizzeria» gibt es einige kulinarische Höhepunkte. Pizzabäcker Diego Vitagliano betreibt die moderne Pizzeria, in der du auch Cocktails geniessen kannst und dich wie im Wohnzimmer fühlen sollst.

Die 100 besten Pizzerien der Welt 2023

10 Diego Vitagliano Pizzeria, Neapel, Italien und I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Italien Una Pizza Napoletana, New York, USA Sartoria Panatieri, Barcelona, Spanien The Pizza Bar On 38th, Tokio, Japan I Tigli, San Bonifacio, Italien Seu Pizza Illuminati, Rom, Italien 50 Kalò, Neapel, Italien Bottega, Peking, China 180g Pizzeria Romana, Rom, Italien I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Italien Razza Pizza Artigianale, Jersey City, USA Francesco & Salvatore Salvo, Neapel, Italien Bæst, Kopenhagen, Dänemark 50 Kalò, London, England Dry Milano, Mailand, Italien Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello, Caserta, Italien Via Toledo Enopizzeria, Wien, Österreich Ken's Artisan Pizza, Portland, USA Tony's Pizza Napoletana, San Francisco, USA La Notizia 94, Neapel, Italien Pizzeria Bianco, Phoenix, USA Ribalta, New York, USA Pizzeria Peppe Napoli Sta‘ Ca, Tokio, Japan Confinde, Mailand, Italien O’ Munaciello, Miami, USA Le Grotticelle, Caggiano, Italien Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, Aversa, Italien Jay's Artisan Pizzeria, Kenmore, USA Pepe in Grani, Caiazzo, Italien La Cascina Dei Sapori, Rezzato, Italien Apogeo, Pietrasanta, Italien Zulù, Fürth, Deutschland Song‘ E Napule, New York, USA Denis, Mailand, Italien BOB Alchimia A Spicchi, Montepaone Lido, Italien Allegrìo, Rom, Italien Pizzeria Da Lioniello, Succivo, Italien Ti Amo, Buenos Aires, Argentinien 400 Gradi, Lecce, Italien Pupillo Pura Pizza, Frosinone, Italien 48h Pizza E Gnocchi Bar, Melbourne, Australien Fratelli Figurato, Madrid, Spanien Fiata By Salvatore Fiata, Hongkong, China Via Toledo Enopizzeria, Dubai, VAE Forza, Helsinki, Finnland Napoli on the Road, London, England Dante's Pizzeria Napoletano, Auckland, Neuseeland Nnea, Amsterdam, Niederlande Pizza Massilia, Bangkok, Thailand La Balmesina, Barcelona, Spanien QT Pizza Bar, São Paulo, Brasilien Pizzeria Mazzie, Bangkok, Thailand Imperfetto, Puteaux, Frankreich Crosta Pizzeria, Makati, Philippinen ’O Scugnizzo, Arezzo, Italien Renato Bosco Pizzeria, San Martino Buon Albergo, Italien Frumento, Acireale, Italien Sbanco, Rom, Italien Fandango, Potenza, Italien Pizzeria Le Parùle, Herculaneum, Italien Giovanni Santarpia, Florenz, Italien La Pizza È Bella Gourmet, Brüssel, Belgien Al Taglio, Sydney, Australien Baldoria, Madrid, Spanien Giangi Pizza E Ricerca, Arielli, Italien Pizzeria Panetteria Bosco, Tempio Pausania, Italien Modus, Mailand, Italien Clementina, Fuimicino, Italien La Bolla, Caserta, Italien Palazzo Petrucci Pizzeria, Neapel, Italien O Fiore Mio, Faenza, Italien Kesté, New York, USA La Leggenda Pizzeria, Miami, USA Sant‘Isidoro – Pizza & Bolle, Rom, Italien I Borboni Pizzeria, Pontecagnano Faiano, Italien Pasquale's Pizzeria Napoletano, South Kingstown, USA Kytaly, Genf, Schweiz Maiori, Cagliari, Italien La Piola Pizza, Brüssel, Belgien Forno d'Oro, Lissabon, Portugal Demaio, Bilbao, Spanien Pizza Strada, Tokio, Japan Pizzeria Chicco, Colle Di Val D‘Elsa, Italien What the Crust, Kairo, Ägypten A Pizza Da Mooca, São Paulo, Brasilien L'Antica Pizzeria, London, England Malafemmena, Berlin, Deutschland Pizza Studio Tamaki Roppongi, Tokio, Japan Surt, Kopenhagen, Dänemark Il Caffè, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Guillaume Grasso, Paris, Frankreich Ops, New York, USA Spacca Napoli Pizzeria, Chicago, USA O Ver, London, England Pizzeria Luca, Kopenhagen, Dänemark A Mano, Makati, Philippinen Fabrico Pizza, Tampa, USA San Gennaro, Zürich, Schweiz Matto Napoletano, Skopje, Nordmazedonien Leggera Pizza Napoletana, São Paulo, Brasilien

Die besten Pizzerien aus der Schweiz im Ranking

In diesem Jahr schaffen es zwei Schweizer Pizzerien in das Ranking. Mit dabei sind in diesem Jahr das «Kytaly» aus Genf auf Platz 77 und die Pizzeria «San Gennaro» in Zürich (Platz 98).

(rbu/t-online)