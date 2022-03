Notre-Dame war 2019 bei einem Brand teilweise zerstört worden. Im Herbst vergangenen Jahres wurden die Stabilisierungsarbeiten abgeschlossen. Seitdem beginnt der eigentliche Wiederaufbau des mittelalterlichen Gebäudes. Für die Rekonstruktion des Dachstuhls wurden hunderte Eichen gefällt. Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich der Wiederaufbau. Nun ist eine Wiedereröffnung bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 geplant. (sda/afp)

Die Gräber wurden auf der Höhe der Vierung entdeckt, wo sich Haupt- und Querschiff der Kathedrale kreuzen. Neben den Gräbern entdeckten die Archäologen unter dem heutigen Bodenbelag der Kathedrale eine «Grube», in der mehrfarbige Skulpturen vergraben waren. Diese seien Teil des alten Lettners von Notre-Dame, der um das Jahr 1230 errichtet und Anfang des 18. Jahrhundert zerstört wurde.

Die Wiedereröffnung der Notre Dame ist bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 geplant.

Die Wiedereröffnung der Notre Dame ist bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 geplant. Bild: keystone

Die Funde seien von bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität, erklärte das französische Kulturministerium am Montag. Unter den Gräbern war ein vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei, in dem mutmasslich ein hoher Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert beigesetzt worden war.

Bei archäologischen Untersuchungen beim Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame in Paris haben Forscher mehrere bislang unbekannte Gräber entdeckt.

Podcast: So geht Digitalisierung auf dem Hof

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Infektionszahlen in China steigen weiter +++ Wer nach London will, muss nicht mehr testen

Dreijähriger Junge erschiesst in den USA versehentlich seine Mutter

Archäologen finden unbekannte Gräber bei Notre-Dame in Paris

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Jetzt stellen sich die Russen Fragen. Und die Regierung kann nicht erklären, was sie tut»

33 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

«Unter Trump wäre das nicht passiert»: So denkt Amerika über den Krieg

Hassverbrechen an Pizzen: Diese 27 Bilder bringen jeden Italiener zum Weinen

Infektionszahlen in China steigen weiter +++ Wer nach London will, muss nicht mehr testen

Russinnen in der Schweiz: Plötzlich gehören sie zum Feind – vier Frauen erzählen

Mariupol: 2357 Zivilisten getötet +++ Selenskyj wendet sich an russische Soldaten

Dreijähriger Junge erschiesst in den USA versehentlich seine Mutter

Ein dreijähriger Junge hat beim Spielen mit einer Pistole in den USA seine Mutter erschossen. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag ereignete sich die Tragödie bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in einem Vorort von Chicago.