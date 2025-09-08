wechselnd bewölkt20°
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage

Wenig Grund zur Freude: Premier François Bayrou und sein Vorgesetzter Emmanuel Macron.
Frankreichs Premier François Bayrou und Präsident Emmanuel Macron.Bild: keystone

Regierung in Paris gestürzt: Macron steht mit dem Rücken zur Wand

Frankreichs Premier François Bayrou ist krachend gescheitert. Seine Minderheitsregierung verlor die Vertrauensfrage – ein Debakel, das Präsident Emmanuel Macron ins Wanken bringt.
08.09.2025, 19:3708.09.2025, 19:46
Mehr «International»

Frankreich steckt nach dem Sturz von Premier François Bayrou in einer politischen Krise. Das Mitte-Rechts-Kabinett scheiterte in der Nationalversammlung deutlich: 364 Abgeordnete stimmten gegen die Regierung, nur 194 für sie. Bayrou will Macron am Dienstag offiziell den Rücktritt anbieten.

Sparpläne als Auslöser

Bayrou hatte die Vertrauensabstimmung mit einem radikalen Sparkurs verknüpft. Geplant waren Einschnitte von fast 44 Milliarden Euro – inklusive der Streichung zweier Feiertage. Die Ankündigung stiess in der Bevölkerung auf massiven Widerstand und dürfte das Aus für seine Regierung besiegelt haben.

Macron unter Druck

Nun muss Macron rasch einen neuen Premier benennen. Doch weder sein eigenes Mitte-Lager noch das Linksbündnis oder Marine Le Pens Rechtsnationale haben eine Mehrheit. Schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres scheitert damit ein Premier an der politischen Blockade in Paris.

Eine Alternative wären Neuwahlen. Doch das Risiko ist hoch: Le Pen oder die Linken könnten die absolute Mehrheit gewinnen – Macron müsste die Macht teilen. Eine sogenannte Kohabitation wäre die Folge, etwas, das er bisher unbedingt vermeiden wollte.

Gefahr für die Wirtschaft

Das Chaos trifft Frankreich in einer heiklen Lage. Die Staatsverschuldung ist hoch, der Haushalt für 2026 muss dringend beschlossen werden. Hält die Instabilität an, droht ein Vertrauensverlust an den Märkten – mit steigenden Finanzierungskosten für Paris.

Blick nach innen

Angesichts der Krise dürfte Macron international kürzertreten. In Berlin und Brüssel rechnet man mit weniger französischer Initiative. Innenpolitisch wächst der Druck: Die Linke fordert bereits Macrons Absetzung, die Rechtsnationalen drängen auf Neuwahlen oder gar seinen Rücktritt.

Eines ist klar: Frankreich steht vor einer ungewissen Zukunft – und Macron vor seiner grössten Bewährungsprobe.

(mke)

