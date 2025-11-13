Nebelfelder
Senior aus Frankreich verliert Orientierung und fährt nach Kroatien

Senior aus Frankreich verliert Orientierung und fährt nach Kroatien

Ein 85-Jähriger wollte eigentlich nur zum Arzt fahren. Dann verlor er die Orientierung – und hielt einfach nicht an. 20 Stunden später fand er sich am anderen Ende Europas wieder.
13.11.2025, 08:4013.11.2025, 08:40
Ein Artikel von
t-online

Eigentlich wollte er nur zu einem Arzttermin: Ein Rentner aus Frankreich hat bei einem einfachen Weg in einen Nachbarort komplett die Orientierung verloren und ist immer weiter gefahren. Schliesslich landete er im 1500 Kilometer entfernten Kroatien. Das berichten mehrere französische Medien.

Das Verschwinden des Mannes sei zunächst unentdeckt geblieben. Schliesslich hätten sich Nachbarn und Freunde aber Sorgen gemacht. Sie schalteten die Polizei ein. Den Beamten gelang es, den Mann telefonisch zu erreichen.

epa03764628 A general view of the old town of Dubrovnik, Croatia, 28 June 2013. Croatia will join the European Union on 1 July 2013 with fireworks and fanfare, but also many questions about whether it ...
Ob er es bis Dubrovnik geschafft hat, wissen wir nicht. (Symbolbild)Bild: EPA

20 Stunden Irrfahrt

Zur Überraschung aller gab der Mann an, dass er sich in Kroatien befinde. Insgesamt soll er für etwa 20 Stunden unterwegs gewesen sein.

Der Mann erklärte dem französischen Radiosender «Ici», dass er sich den Vorfall nicht erklären könne. Er erklärte, dass ihm keine Probleme mit seinem Orientierungssinn bekannt seien. Auch geistig sei er vollkommen auf der Höhe.

Der Mann soll sich noch immer in Kroatien in einem Hotel befinden. Seine Familie muss sich jetzt um seine Rückreise kümmern. Eigentlich habe er nur 25 Kilometer fahren wollen.

