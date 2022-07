Mehrere Tausend Euro sollen Migrantinnen und Migranten bezahlt haben, um in einem Gummiboot den Ärmelkanal zu überqueren. Die Überfahrt ist zwar kurz – aber lebensgefährlich. Eine der grössten Schmugglerbanden konnte nun gestoppt werden. Doch das schmutzige Geschäft läuft ungebremst weiter.

Johnsons Abgang – das Wichtigste in 5 Punkten

Grösste Schleuserbande zerschlagen – so viel verdienen Schlepper an menschlicher Not

Ein Fischer alamierte am 24. November 2021 die französische Küstenwache, als er ein leeres Schlauchboot und zahlreiche leblose Körper im Wasser vorfand.

Es war der bisher schlimmste Bootsunfälle auf dem Ärmelkanal: 27 Menschen verloren ihr Leben, als sie mit einem aufblasbaren Gummiboot die Meerenge zwischen Frankreich und Grossbritannien überqueren wollten. Das Boot kenterte, als ihm die Luft ausging. Nur zwei Menschen überlebten das Unglück. Sie sagten später aus, dass sie Kontakt mit der französischen und britischen Küstenwache aufgenommen hatten. Einer der Überlebenden soll elf Stunden lang im Meer auf Hilfe gewartet haben – bei Wassertemperaturen von 13 Grad.

So viele Opfer waren gemässder Internationalen Organisation für Migration (IOM) auf der stark frequentierten Route zuvor noch nie gezählt worden. Unter den Toten befanden sich auch Kinder sowie eine schwangere Frau. Bei den Opfern soll es sich vorwiegend um Menschen aus Irak und dem Iran gehandelt haben.

Die Bestürzung über das Bootsunglück löste viele Demonstrationen aus. Auf dem Platz der Republik in Paris, Frankreich wurden am 25. November 2021 Kerzen für die Opfer angezündet.

Die Bestürzung über das Bootsunglück löste viele Demonstrationen aus. Auf dem Platz der Republik in Paris, Frankreich wurden am 25. November 2021 Kerzen für die Opfer angezündet. Bild: keystone

Der Ärmelkanal trennt Europa und Grossbritannien voneinander. Die kürzeste Strecke zwischen dem französischen Calais und dem britischen Dover misst nur 35 Kilometer. Mit der Fähre erreicht man die Überfahrt in 90 Minuten. Ein Ticket kostet 26 Euro. Zutritt haben aber nur Personen mit gültigem Pass und Visum.

Flüchtende versuchen deshalb, mit überfüllten Schlauchbooten illegal nach Grossbritannien zu reisen. Die Überfahrt ist zwar kurz – aber lebensgefährlich. Der Kanal ist einer der verkehrsreichsten Schifffahrtstrassen der Welt und für kleine Boote äusserst riskant.

Ende April 2022: Ein kleines Mädchen wird in Dover, Kent, Grossbritannien von den Grenzschutzbehörden abgefangen.

Ende April 2022: Ein kleines Mädchen wird in Dover, Kent, Grossbritannien von den Grenzschutzbehörden abgefangen. bild: shutterstock

Migrantinnen und Migranten nehmen die gefährliche Überfahrt aber trotzdem in Kauf. «Möglicherweise entscheiden sich Migranten sich dafür, dort grössere Chancen auf eine Aufenthaltsbewilligung zu haben», sagt Rob McNeil, stellvertretender Direktor des Migrationsobservatoriums an der Universität Oxford ein. Die Daten weisen aber darauf hin, dass Migrantinnen und Migranten wenig über Asylgesetze der jeweiligen Länder Bescheid wissen.

Ein weiterer Faktor, warum Migrantinnen und Migranten von Frankreich weiter nach Grossbritannien reisen, hänge mit der Sprache zusammen, sagt Matthieu Tardis, Experte für Migrationspolitik am französischen Institut für internationale Beziehungen. Zudem würden die schlechten Bedingungen, die sie in Frankreich, Italien und anderen EU-Ländern erleben, dazu beitragen, dass sie keinen Ausweg sehen, als die «Todesroute» auf sich zu nehmen, sagt Tardis.