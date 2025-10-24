freundlich
Louvre-Diebe nutzten Möbellift – Firma Böcker macht Werbung damit

Louvre-Diebe machen via Hebebühne den Abgang:

Video: extern/reuters

Louvre-Diebe machten sich auf Möbellift aus dem Staub – Firma macht nun Werbung damit

Die Louvre-Diebe haben für ihren Juwelen-Diebstahl einen Möbellift der deutschen Firma Böcker verwendet. Diese liess es sich nicht nehmen, das Jahrhundertverbrechen marketingtechnisch auszuschlachten.

Bereits am Montag veröffentlichte das Unternehmen auf Instagram eine Werbung, die die Qualität ihres Produkts mit einem Hinweis auf den reibungslos abgelaufenen Diebstahl anpries.

Ein neu aufgetauchtes Video zeigt nun erstmals, wie sich die Diebe mit dem Möbellift aus dem Staub machten. «Le Parisien» hat die Aufnahmen verifiziert. Darin ist auch zu hören, wie zwei Personen das Geschehen kommentieren:

«Scheisse.»
«Die Individuen sind auf Motorrädern. Sie hauen gerade ab.»
«Verdammt, das war's.»
«Die Polizei.»

Die Diebe hielten sich gerade mal 3 Minuten und 58 Sekunden im Louvre auf, bevor sie sich mit Schätzen im Wert von 88 Millionen Euro aus dem Staub machten.

Wächter wollten Einbrecher angreifen: Neue Details zum Louvre-Diebstahl bekannt
