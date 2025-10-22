bedeckt14°
Louvre Paris: Nach Juwelendiebstahl wieder geöffnet

Nach Juwelendiebstahl: Pariser Louvre öffnet wieder

22.10.2025, 14:4522.10.2025, 14:45

Drei Tage nach dem spektakulären Raub hat der Louvre wieder für Besucher geöffnet. Nach dem üblichen Schliesstag am Dienstag konnten Kunstliebhaber damit wieder durch die Säle des grössten Museums der Welt schlendern.

Visitors queue to enter the Louvre museum three days after historic jewels were stolen in a daring daylight heist, Wednesday, Oct. 22, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus)
Bild: AP

Auf der Homepage waren die Öffnungszeiten ab 9.00 Uhr angegeben.

Die Apollon-Galerie, in der der Einbruch stattgefunden hatte, bleibt jedoch vorerst geschlossen, wie der Sender «France Info» unter Berufung auf das Museum berichtete. Unbekannte Täter hatten am vergangenen Sonntag Kronjuwelen aus der Galerie entwendet. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke wird auf rund 88 Millionen Euro geschätzt. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur. (sda/dpa)

Mehr zum Einbruch:

So einfach stiegen die Louvre-Diebe ins Museum ein
Themen
Spektakuläre Kunstdiebstähle der Geschichte
1 / 5
Spektakuläre Kunstdiebstähle der Geschichte

Einst wurde sogar die Mona Lisa gestohlen. Beim Versuch, das Bild zu verkaufen, wurde der Täter verhaftet.
Als alte Frau verkleideter Mann wirft im Louvre Torte auf die Mona Lisa
Video: twitter
