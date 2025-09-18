Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron. Bild: keystone

Brigitte Macron soll eigentlich ein Mann sein – sie zieht vor Gericht

Die Frau des französischen Präsidenten Emmanuel, Brigitte Macron, sei als Mann geboren. Nun will das französische Ehepaar vor Gericht beweisen, dass Brigitte Macron tatsächlich eine Frau ist.

Vor einem US-amerikanischen Gericht wollen sie fotografische und wissenschaftliche Beweise vorlegen. Macrons Anwalt sagt gegenüber «BBC», dass die Unterlagen in Rahmen einer Verleumdungsklage eingereicht worden seien.

Die Verleumdungsklage bedeutet, dass rufschädigende Aussagen über Brigitte Macron verbreitet wurden. Dementsprechend kann man die Person, die diese Aussage tätigt, anklagen.

Dies, nachdem die US-amerikanische politische Aktivistin Candace Owens vermehrt behauptet hat, dass Brigitte Macron als Mann geboren wurde.

Candace Owens ist eine rechts-orientierte politische Aktivistin aus den USA. Bild: www.imago-images.de

Owens Anwälte hatten einen Antrag auf die Abweisung der Klage eingereicht. Owen selbst sei überzeugt, dass ihre Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen würden.

Das Ehepaar Macron hatte Anfang des Jahres 2025 einen Gerichtsprozess gegen eine französische Influencerin gewonnen. Von ihr seien die Behauptungen ursprünglich gekommen. Das Urteil wurde mit der Begründung der Meinungsfreiheit jedoch wieder aufgehoben.

Wann und wo der Prozess der Macrons gegen Candace Owens stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt. (nib)