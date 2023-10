Polizei schiesst Frau in Pariser Bahnhof nieder

Die Frau habe auf Arabisch «Gott ist gross» gerufen, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Polizei. Die vollverschleierte Frau wurde von einem Schuss im Bauch getroffen und kam in ein Spital, so der Sender France Info. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet – und zwar gegen die Frau wegen ihrer Drohungen und routinemässig auch gegen den Beamten, der den Schuss abgab. (saw/sda/dpa)

Bereits in einem S-Bahn-Zug Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, habe ein Beamter einen Schuss abgegeben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen.

Schädelteile gefunden: Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk ist tot

Lange bangte die Familie Louk um ihre 22-jährige Tochter, doch seit heute steht offiziell fest: Shani Louk ist tot. Gefunden wurden nur Teile ihres Schädels.

Die Deutsche Shani Louk wollte wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete am 7. Oktober in einem Blutbad, als Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfielen. Mindestens 260 Menschen wurden auf der Party in der Negev-Wüste getötet – darunter auch Shani Louk. Über den Tod der jungen Frau informierte die israelische Armee die Familie in der Nacht zum Montag, wie die Mutter Ricarda Louk der Deutschen-Presse-Agentur sagte. Die Familie dachte bisher, Shani Louk sei in den Gazastreifen verschleppt worden.