Depardieu gibt zu, Frau an Hüfte angefasst zu haben

Das Verfahren gegen den Darsteller dreht sich um Vorwürfe sexueller Belästigung bei den Dreharbeiten des Films «Les volets verts» («Die grünen Fensterläden») von Regisseur Jean Becker im Jahr 2021. Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin werfen Depardieu vor, sie etwa an den Brüsten und am Po unsittlich berührt zu haben. Der Schauspieler hatte die Vorwürfe bestritten, sein Anwalt Jérémie Assous nannte die Anschuldigungen erlogen. Zunächst ging es im Gericht um die Vorwürfe der Dekorateurin. (sda/dpa)

Der Schauspieler gab anschliessend an: «Ich war wütend und es war heiss.» Er habe die Frau angefasst, um nicht von der Kiste zu rutschen, auf der er gesessen habe. Er sei sauer gewesen, weil die Frau ein Gemälde, über das sie sich unterhalten hatten, ein schlechtes Bild genannt habe. Depardieu fügte hinzu, er wisse wirklich nicht, warum er eine Frau befummelt haben sollte. Von den Anschuldigungen habe er erst später im Polizeigewahrsam gehört. Er erkenne die Anschuldigungen nicht an, sagte Depardieu vor Gericht.

Im Prozess um Vorwürfe sexueller Belästigung hat der französische Schauspieler Gérard Depardieu zugegeben, eine der Klägerinnen berührt zu haben. Er habe die Frau an der Hüfte angefasst, sagte der 76 Jahre alte Filmstar vor Gericht. Auf Nachfrage des Gerichts, ob die Berührung am Rande des Drehs eine sexuelle Absicht gehabt habe, antwortete Depardieu: «Ich glaube nicht.»

