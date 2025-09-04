Millionenraub in bekanntem Porzellanmuseum in Frankreich

04.09.2025, 15:4204.09.2025, 15:42
Im bekannten Porzellanmuseum Adrien Dubouché in Limoges in Südwestfrankreich sind drei einzigartige chinesische Porzellanobjekte gestohlen worden.
Der Versicherungswert der drei Objekte wird auf mehr als 6,5 Millionen Euro geschätzt.Bild: imago
Laut Museum handelt es sich um zwei Objekte aus dem 14. und 15. Jahrhundert der chinesischen Manufaktur Jingdezhen sowie um eine Vase aus dem 18. Jahrhundert. Der Versicherungswert wird mit mehr als 6,5 Millionen Euro angegeben.
Laut Medienberichten, die sich auf die Staatsanwältin von Limoges stützen, übernahmen die Spezialabteilungen für organisierte Kriminalität von Limoges und das Zentralbüro zur Bekämpfung des Kulturgüterhandels die Ermittlungen.
Das Nationalmuseum Adrien Dubouché besitzt die weltweit grösste Sammlung von Limoges-Porzellan sowie 18'000 Werke, die die Entwicklung der Keramik von der Antike bis in die Gegenwart zeigen. (sda/dpa)
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Am 7. September findet die Mondfinsterin statt
1 / 4
Am 7. September findet die Mondfinsterin statt
Am Abend des 7. September erwartet uns am Himmel ein besonderes Schauspiel: Der Vollmond leuchtet blutrot. Und das für 82 Minuten!
Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich über die Möglichkeit ausgetauscht, die Lebensdauer deutlich zu verlängern. Bei dem vor der Militärparade eher zufällig vom chinesischen Staatsfernsehen erfassten Gespräch ist zunächst zu hören, wie der Übersetzer Putin Xis Worte weitergibt, dass die Menschen früher mit 70 Jahren alt gewesen seien und heute fast als Kind gälten. Putin, der wie Xi 72 Jahre alt ist, sagte: