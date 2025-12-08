freundlich
DE | FR
burger
International
Frankreich

Schmuggler stahlen Skelett von Dinosaurier in der Mongolei

Frankreich gibt gestohlenes Dino-Skelett an Mongolei zurück

08.12.2025, 19:1708.12.2025, 19:17

Frankreich hat das Skelett eines grossen fleischfressenden Dinosauriers, das Kriminelle vor rund zehn Jahren aus der Mongolei herausgeschmuggelt hatten, an das Land zurückgegeben. Es handelt sich um das Skelett eines auf zwei Beinen laufenden Tarbosaurus Bataar, der zehn bis zwölf Meter lang werden konnte. Diese Art machte einst in Überschwemmungsgebieten der heutigen Mongolei und Teilen Chinas auf andere grosse Dinosaurier Jagd.

Der französische Zoll hatte das Dino-Skelett und weitere 217 aus der Mongolei stammende Fossilien im Jahr 2015 beschlagnahmt. Alle Funde im geschätzten Wert von rund sechs Millionen Euro wurden an die Mongolei zurückgegeben.

Paris, France December 8, 2025 - Ceremony to return prehistoric cultural artefacts to the Mongolian authorities. The fossils had been looted from the Gobi Desert before being confiscated by French cus ...
Teile des Skeletts, das an die Mongolei zurückgegeben wurde.Bild: www.imago-images.de

«Mit der heutigen Rückgabe dieses aussergewöhnlichen Skeletts eines Tarbosaurus Bataar und mehr als zweihundert von unseren Dienststellen beschlagnahmten Fossilien an die Mongolei zeigt Frankreich konkret sein Engagement gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern», sagte Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot. Das Skelett stamme aus illegalen Grabungen in der Wüste Gobi und sei dann verbotenerweise über Südkorea nach Frankreich geschmuggelt worden.

Der Tarbosaurus gilt als asiatischer Cousin des Tyrannosaurus. Wie dieser hatte er einen grossen Schädel und sehr kleine Arme. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Menschenopfer? Keltische Mädchen-Skelette geben Rätsel auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dino-Skelette und Riesen-Eier unter dem Hammer
1 / 12
Dino-Skelette und Riesen-Eier unter dem Hammer
An der Summers Place Auctions im englischen Billingshurst wird am 25. November allerhand Interessantes versteigert. Ein Ei eines Elefantenvogels (Aepyornis) etwa, das für bis zu 77'000 Franken unter den Hammer kommen soll.
quelle: getty images europe / rob stothard
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neue Dinosaurierart in Südafrika entdeckt
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Historisch und überwältigend»: Syrien feiert ein Jahr ohne Assad
Hunderttausende Menschen feiern in Syrien den ersten Jahrestag des Sturzes der Assad-Herrschaft. Landesweit finden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana Feierlichkeiten, Militärparaden und Kundgebungen statt.
Zur Story