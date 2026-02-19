bedeckt
Peru: Linkspolitiker José María Balcázar ist neuer Präsident

Perus Kongress wählt Linkspolitiker zum neuen Präsidenten

19.02.2026, 07:4019.02.2026, 07:40

Nach der Absetzung des bisherigen Präsidenten José Jerí hat der Kongress in Peru José María Balcázar zum neuen Parlamentspräsidenten und damit zum geschäftsführenden Staatschef gewählt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte in der Stichwahl für den Kandidaten der linken Partei Perú Libre. Er wird die Regierungsgeschäfte bis Juli führen, wenn der Sieger der nächsten Präsidentenwahl sein Amt antritt.

epa12756207 Peru&#039;s new interim president, Jose Maria Balcazar, speaks at a press conference in Lima, Peru, 18 February 2026. Peru&#039;s political crisis added its eighth president in nearly a de ...
Perus neuer Übergangspräsident José María Balcázar.Bild: EPA EFE

Jerí hatte am Vortag nach nur vier Monaten im Amt ein Misstrauensvotum verloren. Als damaliger Parlamentspräsident hatte Jerí im Oktober die Regierungsgeschäfte nach der Absetzung von Präsidentin Dina Boluarte übernommen. Er geriet wegen inoffizieller Treffen mit chinesischen Geschäftsleuten und mutmasslicher Unregelmässigkeiten bei der Einstellung von Frauen in Regierungsposten unter Druck.

Die politische Lage in Peru ist äussert instabil. Balcázar ist bereits der achte Präsident in knapp zehn Jahren. Der letzte peruanische Präsident, der seine fünfjährige Amtszeit beendet hat, war Ollanta Humala, der von 2011 bis 2016 regierte. (sda/dpa)

