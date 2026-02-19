Perus Kongress wählt Linkspolitiker zum neuen Präsidenten

Nach der Absetzung des bisherigen Präsidenten José Jerí hat der Kongress in Peru José María Balcázar zum neuen Parlamentspräsidenten und damit zum geschäftsführenden Staatschef gewählt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte in der Stichwahl für den Kandidaten der linken Partei Perú Libre. Er wird die Regierungsgeschäfte bis Juli führen, wenn der Sieger der nächsten Präsidentenwahl sein Amt antritt.

Perus neuer Übergangspräsident José María Balcázar. Bild: EPA EFE

Jerí hatte am Vortag nach nur vier Monaten im Amt ein Misstrauensvotum verloren. Als damaliger Parlamentspräsident hatte Jerí im Oktober die Regierungsgeschäfte nach der Absetzung von Präsidentin Dina Boluarte übernommen. Er geriet wegen inoffizieller Treffen mit chinesischen Geschäftsleuten und mutmasslicher Unregelmässigkeiten bei der Einstellung von Frauen in Regierungsposten unter Druck.

Die politische Lage in Peru ist äussert instabil. Balcázar ist bereits der achte Präsident in knapp zehn Jahren. Der letzte peruanische Präsident, der seine fünfjährige Amtszeit beendet hat, war Ollanta Humala, der von 2011 bis 2016 regierte. (sda/dpa)