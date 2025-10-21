wechselnd bewölkt13°
Gesellschaft & Politik

Fico-Attentäter Slowakei: Juraj Cintula wegen Terrorismus verurteilt

Fico-Attentäter in der Slowakei wegen Terrorismus verurteilt

21.10.2025, 11:1621.10.2025, 11:16

Nach dem Schussattentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico vor fast eineinhalb Jahren hat ein Gericht den Attentäter Juraj Cintula zu 21 Jahren Gefängnis wegen Terrorismus verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zu Journalisten sagte der inzwischen 72-jährige Cintula nach Ende der Verhandlung, er wolle Berufung einlegen. Das Urteil sei «nicht gerecht».

epa12469193 Juraj Cintula (2-R), the man accused of shooting the Slovak prime minister, is escorted by police for the main trial over the assassination attempt at the Specialized Criminal Court in Ban ...
Als Begründung seiner Tat gab Juraj Cintula Hass auf Fico und dessen Regierungspolitik an.

Wer der Täter des Angriffs war, stand von Anfang an ausser Zweifel, weil der damals 71 Jahre alte Rentner am 15. Mai 2024 sofort nach der Tat verhaftet werden konnte. Im Gerichtsprozess, der seit Juli vor einem Spezialgericht in Banska Bystrica in der Mittelslowakei lief, ging es um die juristische Einstufung der Tat.

epa12469257 Juraj Cintula, the man accused of shooting the Slovak prime minister, waits to be escorted by police after the main trial over the assassination attempt at the Specialized Criminal Court i ...
Der Attentäter Juraj Cintula ist wegen Terrorismus zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Als terroristische Tat eingestuft

Die Anklage hatte ursprünglich Mordversuch gelautet, wurde aber im Juli 2024 wegen des mutmasslich politischen Motivs auf Terrorismus hochgestuft. Dafür kann eine bis zu lebenslange Gefängnisstrafe verhängt werden.

Die Verteidigung plädierte hingegen dafür, die Tat nur als Angriff auf einen öffentlichen Amtsträger zu qualifizieren. Dafür ist der Strafrahmen sieben bis zwölf Jahre Gefängnis. Das fortgeschrittene Alter und den schlechten Gesundheitszustand des Angeklagten nannte das Gericht als Grund, warum es sich nicht für lebenslänglich entschied.

Slovakia&#039;s Prime Minister Robert Fico delivers his speech during the 130th anniversary celebration of Mária Valeria Bridge in Esztergom, Hungary, on Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Denes Erdos) ...
Robert Fico.

Der Angeklagte liess sich vor der Urteilsverkündung mit unbewegter Miene in den Gerichtssaal führen. Ausser einem lauten «Guten Tag!» zum Richter sagte er zunächst nichts. Beim Prozessbeginn hatte er noch laut gerufen: «Es lebe die Demokratie!»

Schon kurz nach seiner Festnahme hatte der Täter zwar der Polizei gestanden, auf Fico geschossen zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Er habe den linkspopulistischen Politiker so verletzen wollen, dass er seine Regierungsarbeit nicht mehr fortführen könne. Als Begründung nannte er Hass auf Fico und seine Regierungspolitik. (sda/dpa)

