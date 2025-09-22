bedeckt, wenig Regen11°
International
Gesellschaft & Politik

Drohnen-Alarm in Kopenhagen und Oslo – Hintergründe unklar

epa12398542 Danish police officers are present at Copenhagen Airport, planes cannot land or take off due to drone sightings, in Copenhagen, Denmark 22 September 2025. EPA/STEVEN KNAP DENMARK OUT
Polizisten am Flughafen Kopenhagen.Bild: STEVEN KNAP/KEYSTONE

Drohnen-Alarm in Kopenhagen und Oslo – Flughäfen wieder offen, Hintergründe unklar

Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen Drohnensichtungen hat der Airport Kopenhagen den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Wer die Drohnen gesteuert hatte, ist noch nicht bekannt.
22.09.2025, 22:2223.09.2025, 05:02

Es werde weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen Kopenhagen in der Nacht auf seiner Internetseite mit. Unterdessen wurde der Flughafen in der norwegischen Hauptstadt Oslo geschlossen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Wer die Flugroboter steuert, blieb in beiden Fällen unklar.

Dänemarks Hauptstadtflughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in deutsche Städte. Am Abend musste der Flugverkehr aber komplett eingestellt werden, weil nach Angaben der Kopenhagener Polizei in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen aufgefallen waren. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, einige Abflüge gestrichen.

In der Nacht wurden dann auch am Flughafen in Oslo Drohnen gesichtet, wie der norwegische Sender NRK berichtete. Unter Berufung auf den Betreiber Avinor hiess es, sowohl der Flughafen als auch der Luftraum über Oslo seien gesperrt. Ankommende Flüge würden laut einer Flughafensprecherin umgeleitet.

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an. (sda/dpa)

Themen
avatar
Sam1984
23.09.2025 00:16registriert Dezember 2014
Konnte leider heute nicht nach Hause fliegen.

Swiss Flug hatte 1 Stunde Verspätung, dann wurde der Luftraum über Kopenhagen gesperrt. Sie haben uns 1 Stunde im Flieger sitzen gelassen um uns dann mitzuteilen, dass der Flug gecancelt wird. Zum Glück konnten wir noch ein Hotelzimmer buchen und sind jetzt wieder zurück in der Stadt.

Bleiben jetzt halt einen Tag länger.

Hoffe, dass der Heimflug morgen klappt, sonst nehmen wir halt den Zug. 🤷🏻‍♂️
