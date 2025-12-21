Nebel
DE | FR
burger
International
USA

Epstein-Akten sollen in übermässigem Umfang geschwärzt worden sein

Opfer-Anwalt: Epstein-Akten sollen in übermässigem Umfang geschwärzt worden sein

21.12.2025, 14:5921.12.2025, 15:23

Das US-Justizministerium hat bei der Veröffentlichung Tausender Dokumente zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus Sicht von Opferanwalt John Scarola die Vorgaben des Kongresses nicht eingehalten. «Es handelt sich um eine Teilveröffentlichung. Das Hauptproblem sind aber die Schwärzungen», sagte Scarola dem «Spiegel». Der Jurist vertritt mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein.

December 4, 2018 - Florida, U.S. - Attorney John Scarola speaks after a settlement seeking unspecified damages from a case against Jeffrey Epstein at the Palm Beach County Courthouse beginning Tuesday ...
John Scarola ist der Anwalt der Opfer von Jeffrey Epstein.Bild: imago stock&people

«Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die Dokumente in übermässigem Umfang geschwärzt wurden», sagte Scarola dem Nachrichtenmagazin. In begründbaren Fällen seien Schwärzungen nötig – zum Schutz der Privatsphäre der Opfer und der Unschuldsvermutung mutmasslicher, bislang nicht öffentlich bekannter Täter. «Dennoch geht das Ausmass dieser Schwärzungen weit über alles hinaus, was ich für gerechtfertigt halte», sagte er.

Anwalt: Teilveröffentlichung vergrössert das Leid der Opfer

Auf die Frage, ob er glaube, dass mutmassliche Täter durch die hohe Menge der Schwärzungen geschützt worden seien, antwortete Scarola mit «Ja». Aus Sicht der Opfer vergrössere diese Teilveröffentlichung deren Leid, betonte er. Ihnen sei immer wieder versprochen worden, dass die Unterlagen vollständig offengelegt würden. Doch dieses Versprechen sei immer gebrochen worden.

Aus Sicht Scarolas wird der öffentliche Druck weiter steigen: «Die Öffentlichkeit ist nicht glücklich mit dem veröffentlichten Material. Es wird weiterhin starke Forderungen nach weiteren Ermittlungen geben.» Jenseits der Veröffentlichung von Akten müsse der US-Kongress eine umfassende und vollständige Untersuchung der Korruption im Zivilrechtssystem durchführen, die in den Fällen Epstein und dessen früheren Partnerin Ghislaine Maxwell eine Rolle gespielt hätten. (sda/dpa)

«Was wird noch vertuscht?»: Gelöschte Epstein-Dateien sorgen für Manipulationsvorwürfe
Foto 486: Gelöschtes Bild aus den Epstein-Akten soll Donald Trump zeigen
Justizministerium beschwichtigt: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
So stellt sich Trumps Team die Zukunft von Gaza vor
Luxusapartments, Ferienresorts und Moscheen: Ein Team von US-Präsident Trump hat einen Plan für den Gazastreifen vorgestellt. Ob er realistisch ist, ist fraglich.
Im Herbst 2024 hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Gaza-Streifen zu einem Feriengebiet, der «Riviera des Mittleren Ostens», machen zu wollen. Jetzt werden die Pläne für das «Project Sunrise» offenbar konkreter. Eine Präsentation ist öffentlich geworden, die Details über eine mögliche Entwicklung des Kriegsgebiets darstellt.
Zur Story