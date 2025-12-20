Justizministerium beschwichtigt: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert

bedeckt
Justizministerium: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert

20.12.2025, 17:4020.12.2025, 17:40
Deputy Attorney General Todd Blanche speaks during an event with President Donald Trump in the Oval Office at the White House, Wednesday, Oct. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/John McDonnell) Trump
Vize-Justizminister Blanche.Bild: keystone

Das US-Justizministerium hat nach eigener Darstellung bei der Veröffentlichung von Akten zum Skandal des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein keine Dateien verändert, um Präsident Donald Trump zu schützen. Nichts werde deswegen zurückgehalten, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche bei ABC News.

Blanche verneinte auch die Frage, ob es eine Anweisung gegeben habe, Material zum Epstein-Skandal zu bearbeiten, das einen Zusammenhang zum Präsidenten habe. Weiter sagte er: «Präsident Trump hat von Anfang an klargestellt, dass er erwartet, dass alle Akten, die freigegeben werden können, auch freigegeben werden – und genau das tun wir.»

Trump kannte Epstein gut, wie frühere Fotos zeigen. Allerdings gibt es keine Hinweise auf eine Verwicklung des Republikaners in den Skandal, Trump selbst hatte jegliche Vorwürfe dieser Art stets bestritten.

In den nun veröffentlichten Dokumenten kommt Trump zwar vereinzelt vor, nach ersten Auswertungen scheint es jedoch kaum neue Informationen über das Verhältnis zwischen Epstein und Trump zu geben. Der US-Präsident äusserte sich zunächst nicht. (sda/dpa)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lohner
20.12.2025 17:49registriert August 2025
Die können noch lange beschwichtigen. Die Glaubwürdigkeit der Trump Administration ist dahin.
240
Melden
Zum Kommentar
avatar
banda69
20.12.2025 17:46registriert Januar 2020
«Präsident Trump hat von Anfang an klargestellt, dass er erwartet, dass alle Akten, die freigegeben werden können, auch freigegeben werden – und genau das tun wir.»

Aha. Ja dann ist ja alles gut.
211
Melden
Zum Kommentar
