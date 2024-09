FPÖ gewinnt in Österreich, Europas Rechte jubelt – die Reaktionen

Die FPÖ um Parteichef Herbert Kickl feiert ihren Triumph. Bild: keystone

FPÖ gewinnt in Österreich: Europas Rechte jubelt, der Rest warnt

Die rechtspopulistische FPÖ feiert in Österreich einen historischen Wahlerfolg. Während Europas politische Rechte applaudiert, warnen viele vor Partei, in der es offensichtliche rechtsextreme Tendenzen gibt – die Reaktionen.

Nico Conzett Folge mir

Mehr «International»

Überraschend kam er nicht, der Wahlerfolg von Österreichs Rechten. Sie führten die Umfragen seit Monaten an und gewannen auch bereits bei der Europawahl im Juni. Dennoch ist die Freude im rechten Lager, nachdem die FPÖ gemäss den vorläufigen Endergebnissen 29,2 Prozent der Stimmen holen konnte, gross – nicht nur in Österreich, sondern auch bei den Gesinnungsgenossen in Europa.

Die Wahlen im Überblick: Fast 30 Prozent: Radikal rechte FPÖ wird erstmals stärkste Partei in Österreich

Auf der anderen Seite warnen erneut viele vor dem wachsenden Einfluss einer Partei mit rechtsradikalen und faschistischen Elementen. Hier ist eine Übersicht zu den Reaktionen auf den FPÖ-Wahlsieg.

Europas Rechte

Marine Le Pen

Zu den ersten Gratulantinnen gehörte Marine Le Pen, das Quasi-Pendant zu Herbert Kickl in Frankreich. Sie verweist auf vergleichbare Erfolge ihres Rassemblement National (RN) in Frankreich, der italienischen Rechten um Giorgia Meloni sowie jenen in den Niederlanden um Geert Wilders. Die rechte Aufschwung stehe für die Verteidigung nationaler Interessen, die Erhaltung der Identität und die «Auferstehung der Souveränität». Es handle sich um einen «Triumph der Völker».

Le Pen befand sich bei den Wahlen in Frankreich Anfang Juli mit ihrem RN in einer ähnlichen Position wie die FPÖ und führte die Umfragen lange deutlich an. Allerdings sorgten die Französinnen und Franzosen für eine Überraschung und verhinderten, dass die Rechtspopulisten stärkste Partei wurden.

Viktor Orbán

Etwas weniger ausführlich äussert sich Ungarns Präsident Viktor Orbán, an dem sich viele von Europas Rechtspopulisten – und auch Donald Trump – orientieren.

Matteo Salvini

In Italien hat Matteo Salvini trotz Regierungsbeteiligung an politischem Einfluss eingebüsst, er musste das Rampenlicht mehr und mehr Ministerpräsidentin Giorgia Meloni überlassen. Dennoch zelebriert er den FPÖ-Sieg mit Worten, die fragwürdigen Interpretationsspielraum lassen:

«Wir sind in Wien (fast in ganz Europa) zurückgekehrt.»

Geert Wilders

In den Niederlanden sind die Rechten sogar noch einen Schritt weiter als in Österreich und bereits an der Macht. Aushängeschild Geert Wilders verweist ebenfalls auf die diversen europäischen Länder, in denen Rechtspopulisten im Aufwind sind. Identität, Souveränität, Freiheit keine illegale Migration mehr, das sei wonach sich Millionen von Europäerinnen und Europäern sehnen würden, so Wilders.

Alice Weidel und Tino Chrupalla

In Deutschland konnte FPÖ-Pendant AfD jüngst ebenfalls Wahlerfolge feiern. Die Doppel-Parteispitze um Tino Chrupalla und Alice Weidel sendet ebenfalls Glückwünsche an Herbert Kickl.

Eine Schweizer Reaktion der SVP gibt es bisher nicht. Ebenfalls gibt es bisher keine Reaktionen der Rechten aus den USA oder aus Grossbritannien.

Reaktionen aus Österreich

Zu den grossen Verlierern zählt insbesondere die konservative ÖVP von Kanzler Karl Nehammer. Dieser gab sich nach Bekanntwerden der Ergebnisse nachdenklich.

«Aufgabe für uns ist jetzt zu sehen, warum radikalisierte Kräfte mehr Stimmen bekommen als wir, die die Kraft der Mitte vertreten.»

Die ÖVP müsse Haltung zeigen und Probleme lösen, so Nehammer weiter. Nehammer ist nicht per se Feind der FPÖ, allerdings klar gegen deren Chef Herbert Kickl. Er schloss mehrfach aus, dass es eine Zusammenarbeit mit den Rechten geben könnte, solange Kickl, der selbst innerhalb der FPÖ am rechten Rand agiert, am Ruder ist.

Die grossen Verlierer: Die ÖVP verliert ganze 11 Prozent. Bild: www.imago-images.de

Eindeutiger als Nehammer äusserte sich Andreas Babler, Chef der linken SPÖ, der mit seiner Partei ebenfalls zu den Verlierern gehört.

«Jetzt heisst es (...), alles zu tun, um zu verhindern, dass die FPÖ dieses Land zerstört.»

Weitere Reaktionen

Internationales Auschwitz Komittee

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, das die Überlebenden des berüchtigten Nazi-Konzentrationslagers vertritt, Christoph Heubner, sieht im Erstarken der FPÖ eine grosse Gefahr:

«Für Überlebende des Holocaust fügen die ersten Hochrechnungen zur Nationalratswahl in Österreich und vor allem das Erstarken der extremen Rechten um Herbert Kickl und die FPÖ ihren Ängsten und Sorgen ein neues alarmierendes Kapitel hinzu»

Man hoffe auf «die Gemeinsamkeit der österreichischen Demokraten, die sich im Interesse des Landes und im europäischen Interesse der Geschichtsvergessenheit und der Ideologie alter und neuer Rechtsextremer entgegenstellt».

Politico

Das US-Politmagazin Politico, das für gewöhnlich recht neutral berichtet, titelt undiplomatisch:

«Österreich kehrt zurück in die Zukunft: Wähler schliessen sich einer rechtsextremen, von Nazis gegründeten Partei an»

Das Magazin ordnet den Triumph der FPÖ zudem historisch ein:

«Dies ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass eine Partei mit faschistischen Tendenzen eine nationale Wahl in dem Alpenstaat gewonnen hat.»

Franfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Auch aus Deutschland gibt es warnende Stimmen. Die FAZ kommentiert, dass Österreichs «grundsätzliches Problem» schon länger offensichtlich gewesen sei.

Die sehr weit rechts stehende FPÖ ist in der Zweiten Republik längst zu einer zentralen Kraft aufgestiegen, die die Politik des Landes prägt und die anderen Parteien vor sich hertreiben kann. Und das, obwohl (oder vielleicht gerade weil) sie sich unter Herbert Kickl immer weiter radikalisierte und nicht mehr nur die altbekannten fremdenfeindlichen Bilder bediente, sondern mit übelsten Beschimpfungen über politische Gegner herzog und keinen Hehl aus ihrer Nähe zu Rechtsextremen machte.​

Österreich sei das Beispiel, das aufzeige, wohin sich Deutschland mit der AfD entwickeln könnte.