Wegen des Handelsstreits mit den USA: Kanada überdenkt F-35-Kauf

Medienberichten zufolge überdenkt Kanada den geplanten Kauf von F-35-Jets aus den USA. Hintergrund ist der eskalierende Handelsstreit mit dem südlichen Nachbarland, wie es heisst.

Eigentlich hat sich Kanada zum Kauf von mindestens 16 F-35-Kampfflugzeugen vom Hersteller Lockheed Martin verpflichtet. Premierminister Mark Carney erwägt zudem den Erwerb von weiteren 72 Jets. Ein Abkommen dazu wurde 2022 unterschrieben.

Doch die zunehmend aggressive Rhetorik von US-Präsident Donald Trump, gepaart mit steigenden Kosten und innenpolitischem Druck, lässt die kanadische Regierung die Entscheidung zunehmend in Frage stellen.

Vincent Rigby, ein ehemaliger Berater von Ex-Premierminister Justin Trudeau, sagt gegenüber der US-Newsseite «The Hill»:

«Wir verteidigen den nordamerikanischen Kontinent sehr eng mit den Vereinigten Staaten. Ich denke, dass unsere nationalen Interessen in dieser Hinsicht immer übereinstimmen werden – hoffen wir zumindest. Gleichzeitig sagen sie Dinge und tun Dinge, die uns wirklich in eine schwierige Lage bringen.» Vincent Rigby

Das sei der Grund, warum man sich in Kanada nun zunehmend Gedanken mache, ob man weniger Material aus den USA kaufen und die Verteidigungsbeziehungen diversifizieren sollte, so Rigby weiter. Konkret stünden Alternativen aus Europa, dem indopazifischen Raum sowie Südkorea im Raum.

Aussagen von Botschafter «klare Drohung»

Erst letzten Monat eskalierte der Streit, als der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, in einem Interview sagte, dass das North American Aerospace Defense Command (NORAD), eine gemeinsame militärische Partnerschaft zwischen den USA und Kanada, «geändert werden müsste, wenn Kanada die F-35 nicht kauft».

In Kanada wurde diese Aussage als klare Drohung angesehen, auch wenn die USA später die Aussage herunterspielten. Hoekstras Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden, sagte das US-Aussenministerium gegenüber «The Hill».

Ein ehemaliger kanadischer Beamter sagte letzte Woche, dass die Äusserungen Hoekstras «eindeutig eine politische Drucktaktik waren, um die kanadische Regierung unter Druck zu setzen».

Parallelen zur Schweiz

Wie auch in der Schweiz häufen sich in Kanada mit dem Kauf der F-35 die Probleme: Die Lieferfristen haben sich verzögert, die Kosten sind um mehr als 27 Milliarden Dollar gestiegen.

Nachdem der Handelsstreit mit den USA seit Trumps Amtsantritt eskaliert ist, hat Premierminister Carney im März letzten Jahres eine Überprüfung des Abkommens eingeleitet. Diese dauert allerdings noch an.

Vor allem die Abhängigkeit gegenüber den USA – sollte man weiter auf den F-35 setzen – ist in Kanada ein grosses Thema geworden. Es gibt aber auch Stimmen, die am Kauf des Jets festhalten wollen. (ome)