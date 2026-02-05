freundlich
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Wegen Handelsstreit mit USA: Kanada überdenkt den F-35-Kauf

Prime Minister Mark Carney speaks at the Prime Time screen and media industry conference gala in Ottawa, on Thursday, Jan. 29, 2026. (Patrick Doyle/The Canadian Press via AP) Prime Time Media Conferen ...
Die Regierung um Mark Carney überdenkt den Kauf von F-35-Jets aus den USA.Bild: keystone

Wegen des Handelsstreits mit den USA: Kanada überdenkt F-35-Kauf

05.02.2026, 10:4805.02.2026, 10:48

Medienberichten zufolge überdenkt Kanada den geplanten Kauf von F-35-Jets aus den USA. Hintergrund ist der eskalierende Handelsstreit mit dem südlichen Nachbarland, wie es heisst.

Eigentlich hat sich Kanada zum Kauf von mindestens 16 F-35-Kampfflugzeugen vom Hersteller Lockheed Martin verpflichtet. Premierminister Mark Carney erwägt zudem den Erwerb von weiteren 72 Jets. Ein Abkommen dazu wurde 2022 unterschrieben.

Doch die zunehmend aggressive Rhetorik von US-Präsident Donald Trump, gepaart mit steigenden Kosten und innenpolitischem Druck, lässt die kanadische Regierung die Entscheidung zunehmend in Frage stellen.

Vincent Rigby, ein ehemaliger Berater von Ex-Premierminister Justin Trudeau, sagt gegenüber der US-Newsseite «The Hill»:

«Wir verteidigen den nordamerikanischen Kontinent sehr eng mit den Vereinigten Staaten. Ich denke, dass unsere nationalen Interessen in dieser Hinsicht immer übereinstimmen werden – hoffen wir zumindest. Gleichzeitig sagen sie Dinge und tun Dinge, die uns wirklich in eine schwierige Lage bringen.»
Vincent Rigby

Das sei der Grund, warum man sich in Kanada nun zunehmend Gedanken mache, ob man weniger Material aus den USA kaufen und die Verteidigungsbeziehungen diversifizieren sollte, so Rigby weiter. Konkret stünden Alternativen aus Europa, dem indopazifischen Raum sowie Südkorea im Raum.

Aussagen von Botschafter «klare Drohung»

Erst letzten Monat eskalierte der Streit, als der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, in einem Interview sagte, dass das North American Aerospace Defense Command (NORAD), eine gemeinsame militärische Partnerschaft zwischen den USA und Kanada, «geändert werden müsste, wenn Kanada die F-35 nicht kauft».

In Kanada wurde diese Aussage als klare Drohung angesehen, auch wenn die USA später die Aussage herunterspielten. Hoekstras Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden, sagte das US-Aussenministerium gegenüber «The Hill».

Ein ehemaliger kanadischer Beamter sagte letzte Woche, dass die Äusserungen Hoekstras «eindeutig eine politische Drucktaktik waren, um die kanadische Regierung unter Druck zu setzen».

U.S. Ambassador to Canada Pete Hoekstra addresses the Global Business Forum in Banff, Alberta, Thursday, Sept. 25, 2025. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP) Pete Hoekstra
Pete Hoekstra.Bild: keystone

Parallelen zur Schweiz

Wie auch in der Schweiz häufen sich in Kanada mit dem Kauf der F-35 die Probleme: Die Lieferfristen haben sich verzögert, die Kosten sind um mehr als 27 Milliarden Dollar gestiegen.

Nachdem der Handelsstreit mit den USA seit Trumps Amtsantritt eskaliert ist, hat Premierminister Carney im März letzten Jahres eine Überprüfung des Abkommens eingeleitet. Diese dauert allerdings noch an.

Vor allem die Abhängigkeit gegenüber den USA – sollte man weiter auf den F-35 setzen – ist in Kanada ein grosses Thema geworden. Es gibt aber auch Stimmen, die am Kauf des Jets festhalten wollen. (ome)

Mehr zum F-35:

Jeder zweite F-35-Kampfjet in den USA ist nicht einsatzfähig
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht der F-35A aus
1 / 7
So sieht der F-35A aus
Der Entscheid ist gefallen: Der Bundesrat will den F-35A von Lockheed Martin.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mark Carney hält Rede am WEF
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Eckhardt
05.02.2026 11:13registriert Juni 2024
Recht hat Kanada. Und die Schweizer Regierung sollte endlich auch über ihren eigenen Schatten springen und beim Fliegerkauf zuerst an die langfristigen Interessen der Schweiz denken (statt die der USA).
Wir geben den USA/dem stabilen Genie Trump die Kontrolle über unsere Verteidigung in die Hände!
(statt mit unseren europäischen Partnern einen gemeinsamen Verbund zu stärken)
321
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ahura
05.02.2026 11:24registriert Februar 2024
Canada legt vor, die Schweiz soll bitte nachziehen.

Die Flytanic stornieren!
271
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lessnair
05.02.2026 11:25registriert Juli 2019
Chapeau, Canada.
Ein bisschen oeufs zeigen schadet nicht.
BR -> jetzt gaaaanz genau nach CAN schielen, beobachten und dann aber rassig und pfefferscharf umsetzen.
251
Melden
Zum Kommentar
12
Trump: «Habe ChatGPT noch nie benutzt – aber ich weiss alles darüber»
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt.
«Aber ich weiss alles darüber», sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. «KI ist eine grosse Sache.»
Zur Story