Bodybuilder «Der Mutant» stirbt mit 36 Jahren

Seine Frau habe den in der Bodybuilding-Szene auch als «Der Mutant» bekannten Sportler nach einem Herzinfarkt noch versucht wiederzubeleben, berichtet die britische «Daily Mail». Doch auch ein rascher Transport per Hubschrauber in ein Krankenhaus habe ihn nicht retten können. Er sei dort am 11. September gestorben, schreibt die russische Zeitung «Kommersant».

Er wurde von Medien und Fans als der «gigantischste Bodybuilder» der Welt bezeichnet, soll siebenmal am Tag gegessen und pro Tag 16'500 Kalorien zu sich genommen haben. Nach übereinstimmenden russischen und englischsprachigen Medienberichten ist der Belarusse Ilja Jefimtschik vor wenigen Tagen an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde nur 36 Jahre alt.

Er foltert auf Befehl: Dieser Kommandant ist Putins wichtigster Mann in der Armee

Apti Alaudinow, Kommandeur des «Achmat»-Bataillons, gewinnt in den Medien rasch an Popularität: Er kommentiert die Kämpfe in der Region Kursk und erzählt seinen Soldaten vom Paradies auf dem Weg zum Allmächtigen. Wer ist der Mann?

«Wenn du bei der Verteidigung deines Vaterlandes und deines Glaubens an Gott stirbst, kommst du ins Paradies. Und was könnte für einen Menschen besser sein als das Paradies auf dem Weg zum Allmächtigen?» Mit diesen Worten wendet sich der Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheiten «Achmat» Apti Alaudinow, 50, in seinem Telegram-Kanal an junge russische Soldaten.