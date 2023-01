Inzwischen mehr als 700 Tote bei Cholera-Ausbruch in Malawi

In einem Bericht des Ministeriums vom Montag hiess es, dass aktuell fast 900 Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. Auch zehn Monate nach Bekanntwerden des ersten Cholera-Falls ist der Ausbruch in dem Land im südlichen Afrika mit rund 20 Millionen Einwohnern noch immer nicht unter Kontrolle.

Im Zuge eines Cholera-Ausbruchs in Malawi sind inzwischen mehr als 700 Menschen gestorben, mehr als 21'000 haben sich seit Beginn der Infektionswelle im März vergangenen Jahres angesteckt. Das teilte die malawische Gesundheitsministerin Khumbize Chiponda der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit.

Das weltberühmte Restaurant «Noma» schliesst – das steckt dahinter

Ende 2024 wird es das Luxus-Restaurant «Noma» in der heutigen Form nicht mehr geben. Fünfmal wurde Noma zum besten Restaurant der Welt gekürt – zuletzt stand es aber für seinen Umgang mit Mitarbeitenden in der Kritik.

Am Montag hat das dänische Edelrestaurant Noma bekanntgegeben, seinen Betrieb einzustellen. Ein Paukenschlag in der Welt des Fine Dinings: Das Etablissement in Kopenhagen wurde in fünf Jahren zum besten Restaurant der Welt gekürt und zuletzt mit einem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet.