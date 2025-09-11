wechselnd bewölkt16°
Streik auf Zypern stört Flugverkehr

Streik auf Zypern stört Flugverkehr – über 50 Flüge betroffen

11.09.2025, 10:1211.09.2025, 10:12
Wegen eines landesweiten Streiks müssen sich Reisende in Zypern auf erhebliche Beeinträchtigungen im Luftverkehr einstellen. Nach Angaben des Betreiberunternehmens der Flughäfen von Larnaka und Paphos sind am Mittag rund 50 Flüge und 15'000 Passagiere betroffen. Die Gewerkschaften fordern mit der Aktion den vollen und automatischen Inflationsausgleich, der seit 2023 nur noch zu zwei Dritteln gezahlt wird.

epa12187757 A member of Cyprus&#039; security forces walks with a sniffer dog past passengers looking at an electronic display showing cancelled flights from Israel at Larnaca International airport in ...
Auf Zypern streiken die Gewerkschaften wegen des Inflationsausgleichs. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Arbeitsniederlegung dauert von 11:00 bis 14:00 Uhr (Ortszeit) und betrifft auch Schulen, öffentliche Verkehrsmittel sowie Teile des Gesundheitswesens. Kritische Infrastruktur wie Stromversorgung, Wasser, Telekommunikation und Notdienste arbeiteten mit Notpersonal weiter.

Hintergrund ist ein festgefahrener Streit zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der Regierung über die Zukunft des automatischen Inflationsausgleichs. Nach gescheiterten Verhandlungen sollen die Gespräche unter Vermittlung des Arbeitsministeriums wieder aufgenommen werden. (sda/awp/dpa)

