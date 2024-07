screenshot Twitter

Klimaaktivisten nach Protest an Londoner Flughafen festgenommen

Nach einer Protestaktion am Londoner Flughafen Gatwick hat die Polizei am Montag acht Klimaaktivisten festgenommen. Acht Menschen seien «wegen Verdachts auf Störung der öffentlichen Infrastruktur» festgenommen worden, teilten die britischen Behörden mit. Am Flughafen Gatwick sei nun «mit erhöhter Polizeipräsenz zu rechnen».

Ein Online-Video der Umweltgruppe Just Stop Oil zeigt sieben Aktivistinnen und Aktivisten, die mit einer Sitzblockade den Zugang zu den Abflug-Gates blockieren.

In dem Video ist zu sehen, wie Passagiere über die Aktivisten hinübersteigen. Der Flughafenbetrieb in Gatwick lief nach Angaben eines Sprechers aber wie geplant.

Die versuchte Blockade folgt auf eine Reihe von Protesten an mehreren europäischen Flughäfen in der vergangenen Woche. In Frankfurt hatten sich am Donnerstag Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation auf dem Flughafengelände festgeklebt, rund 230 von 1400 geplanten Flügen fielen laut dem Betreiber Fraport aus. Ähnliche Proteste gab es auch am Flughafen Köln/Bonn, am Londoner Flughafen Heathrow sowie in Spanien, Norwegen und Finnland. (sda/afp)