Lage in Grossbritannien eskaliert weiter: Krawalle nun auch in London

In Southport nördlich von Liverpool hatten am Dienstagabend nach einer friedlichen Mahnwache etwa 200 bis 300 Rechtsradikale randaliert und die Polizei attackiert. Dabei wurden 53 Beamte verletzt, 8 davon schwer. (dab/sda/dpa)

Rechtsextreme werfen den Behörden vor, die Wahrheit über die Herkunft des mutmasslichen Täters von Southport zu vertuschen. Falschnachrichten hatten das Gerücht in Umlauf gebracht, es handele sich um einen irregulär eingereisten muslimischen Asylbewerber. Laut Polizei steht aber ein 17-Jähriger unter Mordverdacht, der in Grossbritannien geboren wurde. Er soll am Montag drei Mädchen erstochen und acht weitere Kinder sowie zwei Erwachsene teils schwer verletzt haben.

Die Protestaktion stand unter dem Motto «Enough is enough» (Genug ist genug). Teilnehmer riefen «Rule Britannia» und forderten in Sprechchören, die Einreise irregulärer Migranten zu stoppen.

Russland nimmt seit Beginn des Jahres langsam, aber stetig weitere Gebiete der Ukraine ein. Am stärksten unter Druck stehen die ukrainischen Verteidiger aktuell in der Oblast Donezk. Vor Pokrowsk nahmen am Wochenende russische Einheiten die beiden Dörfer Prohres und Jewheniwka ein. Präsident Selenskyj musste zugeben: «In Richtung Pokrowsk erfolgten in dieser Woche die zahlreichsten Angriffe. In Donezk gibt es extreme Herausforderungen.»