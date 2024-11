Ein Stück des Hochzeitskuchens von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip wurde versteigert. Bild: Reeman Dansie

Darum bezahlte jemand 2200 Pfund für ein Stück Hochzeitskuchen

Ein Stück Kuchen von der Hochzeit der Queen befand sich seit den 1980ern unter einem Bett. Jetzt wurde es versteigert.

Amir Selim / t-online

Ein Artikel von

Das Stück einer 77 Jahre alten Hochzeitstorte von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip wurde für 2200 britische Pfund (etwa 2500 Franken) versteigert, berichtete unter anderem die BBC. Die Fruchttorte, die bei der Hochzeit an 2000 Gäste verteilt wurde, lag all die Jahre in einem Koffer unter einem Bett verborgen.

«Es ist ein echter kleiner Schatz, eine kleine Zeitkapsel von einer grossartigen Torte», sagte James Grinter vom in Colchester ansässigen Auktionshaus Reeman Dansie der BBC. Das Auktionshaus führte die Versteigerung durch.

Das Stück, ursprünglich auf einen Wert von 500 Pfund (560 Franken) geschätzt, wurde telefonisch von einem Bieter aus China ersteigert. Das besondere Tortenstück war ein Geschenk der damaligen Prinzessin Elizabeth an Marion Polson, die Haushälterin des Palace of Holyroodhouse in der schottischen Hauptstadt Edinburgh von 1931 bis 1969. Polson erhielt das Stück als Dankeschön dafür, dass sie dem frisch vermählten Paar ein «entzückendes» Dessert-Service geschenkt hatte. Bis zu ihrem Tod in den 1980er Jahren behielt sie das Tortenstück und verwahrte es anschliessend zusammen mit einigen ihrer Habseligkeiten unter einem Bett.

Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit am 20. November 1947 Bild: keystone

Kuchen entstand während Rationierung

Das Kuchenstück befand sich noch in seiner originalen Präsentationsbox und kam mit einem Brief der Königin, datiert auf November 1947. Darin hiess es:

«Mein Mann und ich sind zutiefst gerührt zu wissen, dass Sie uns ein so reizvolles Hochzeitsgeschenk gemacht haben. Wir sind beide entzückt von dem Dessert-Service; die verschiedenen Blumen und die schöne Farbgebung werden, wie ich weiss, von allen bewundert werden.»

Die schottische Familie von Polson trat Anfang dieses Jahres mit den Auktionshäusern in Kontakt, um das seltene Stück unter den Hammer zu bringen. Die Hochzeitstorte des königlichen Paares bestand aus vier Etagen und war für die Hochzeit am 20. November 1947 mit Alkohol versetzt worden.

Die Hochzeitstorte der damaligen Prinzessin Elizabeth und des Prinzen Philip.

Grinter, Experte für königliche Artefakte bei Reeman Dansie, erklärte BBC: «Dieses eine Stück hat tatsächlich seinen ursprünglichen Inhalt behalten, was sehr selten ist.» Angesichts der Rationierung zur damaligen Zeit sei diese Torte besonders beeindruckend gewesen: «Ich habe Fotos davon gesehen – sie würde einen halben Raum füllen; sie war absolut enorm.» Dennoch sagte Grinter über das versteigerte Stück: «Ich glaube nicht, dass ich besonders Lust hätte, es zu essen.»