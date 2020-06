Boris Johnsons Wagen in Auffahrunfall vor Parlament verwickelt

«Du tust, was du tun musst» – der Held von London erklärt seine Neonazi-Rettung

Bei Anti-Rassismus-Protesten in London wird ein weisser Mann von Demonstranten überwältigt. Ein Schwarzer rettet ihm womöglich das Leben. Das Bild geht um die Welt. Der Helfer erklärt sein Handeln.

Das Bild sorgt inmitten der weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt für Aufsehen: Der schwarze Aktivist Patrick Hutchinson rettet einen weissen Mann aus dem Gedränge, in dem Rechtsextreme und Demonstranten aneinandergeraten.

In einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4 spricht der Retter über seine Beweggründe: «Sein Leben war in Gefahr. Also bin ich runter, hab ihn aufgehoben und auf meine Schulter gelegt und bin mit ihm in Richtung der Polizei gelaufen.» Weiter …