107 Migranten im Ärmelkanal gerettet

Mindestens 73 Migranten sind nach Behördenangaben in diesem Jahr bei einem Versuch der Überquerung des Ärmelkanals gestorben. Damit war 2024 das Jahr mit den meisten Todesopfern seit Beginn der Aufzeichnungen. Zehntausende haben indes Grossbritannien erreicht, wo die Regierung in London Schleuserringen den Kampf angesagt hat. (sda/afp)

Mehr als 100 Migranten sind am Mittwoch nach Angaben französischer Behörden gerettet worden. Sie hätten versucht, den Ärmelkanal von Frankreich nach Grossbritannien zu überqueren.

London: Mann überfährt nach Streit in Disco vier Menschen

In einem Nachtclub im Zentrum von London bricht ein Streit aus. Kurz darauf rast ein Mann mit einem Auto über den Bürgersteig und erfasst mehrere Personen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ist ein Auto im Zentrum von London in eine Fussgängergruppe gefahren. Vier Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Einer der Verletzten schwebt demnach in Lebensgefahr.