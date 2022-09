Das war Prinz Williams Gedanke hinter dem gemeinsamen Auftritt

Am Samstag besuchten William und Kate Schloss Windsor – mit Harry und Meghan. Eine Entscheidung nicht ganz ohne Hintergedanken.

Von links nach rechts: Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan vor Schloss Windsor am 10. September 2022. Bild: keystone

Ein Artikel von

Es war ein Auftritt, mit dem niemand gerechnet hatte: Völlig überraschend zeigten sich Prinz William und Herzogin Kate gemeinsam mit Prinz Harry und Herzogin Meghan vor Schloss Windsor, nahmen dort Beileidsbekundungen der Fans entgegen.

König Charles III. soll das Treffen initiiert haben. Kurz bevor Prinz William zum Schloss fahren wollte, soll er seinen Bruder gefragt haben, ob er und seine Frau ihn und Kate begleiten wollen.

«Die Familie als Einheit»

Mehr als 40 Minuten nahmen sich die vier Royals, die früher von den Briten liebevoll die «Fab Four» (zu Deutsch: die fabelhaften Vier) genannt wurden, um sich mit den wartenden Fans zu unterhalten und die Nachrichten vor dem Schloss zu lesen.

Nun soll ein Insider aus dem Palast Williams Gedanken hinter der Reunionen der vier Royals verraten haben. «Der Prinz von Wales hielt es für wichtig, sich in einer unglaublich schwierigen Zeit für die Familie als Einheit zu präsentieren», wird die Quelle von der «Daily Mail» zitiert. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Beisetzung der Queen am 19. September

Die Beerdigung der Queen wird am 19. September in London stattfinden. Aktuell befindet sich der Sarg der britischen Monarchin noch in Schottland. Am Dienstag wird er dann im Beisein ihrer einzigen Tochter nach London geflogen.

Ob an dem Staatsbegräbnis auch die ihre Urenkel teilnehmen, ist nicht bekannt. Erwartet werden neben der Royal Family auch Mitglieder anderer Königshäuser wie auch Politiker aus aller Welt.

((t-online,rix ))