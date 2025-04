Britische Schauspielerin Jean Marsh gestorben

International war sie vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie «Das Haus am Eaton Place» bekannt – nun ist die britische Schauspielerin Jean Marsh im Alter von 90 Jahren gestorben. Marsh starb friedlich in ihrem Bett, wie ihr Vertrauter Michael Lindsay-Hogg der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Sonntag mitteilte. Er würdigte die Schauspielerin als «instinktiv einfühlsame Person, die von allen geliebt wurde, die ihr begegneten».

Jean Marsh im Jahe 2011. Bild: www.imago-images.de

Marsh arbeitete als Theater- und Filmschauspielerin und war auch als Drehbuchautorin tätig. Die Idee für «Das Haus am Eaton Place» (Originaltitel: «Upstairs, Downstairs») über die Familie Bellamy und ihre Dienstboten im frühen 20. Jahrhundert stammte von ihr und ihrer Kollegin Eileen Atkins. Marsh selbst verkörperte in der Serie aus den 70er Jahren das Hausmädchen Rose Buck. In den 2010er Jahren kehrte sie für mehrere Fortsetzungen in ihre Rolle zurück. Die Serie gilt als Inspiration für «Downton Abbey».

Ausserdem hatte Marsh zahlreiche Gastrollen in Serien wie «Die Waltons» (1977) und «Mord ist ihr Hobby» (1993). Im Jahr 2012 erhielt sie einen Ritterorden für ihre Verdienste um die Schauspielkunst. (dab/sda/dpa)