So «klein» ist das Erbe von Bill Gates' Kindern

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates verkündete, dass seine Kinder von seinem Milliarden-Vermögen nur einen Bruchteil erben werden.

Bill Gates belegt mit einem Vermögen von rund 101 Milliarden Dollar Platz 13 der Forbes-Liste der Milliardäre. Trotzdem erben seine drei Kinder dereinst «weniger als ein Prozent» davon. Dies verkündete der Microsoft-Mitbegründer vor Kurzem in einem Podcast mit Raj Shamani.

Als Begründung für sein Vorgehen gab Gates an, dass seine Kinder «die Chance erhalten sollen», selbst erfolgreich zu sein. Er sagt dazu: «Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Verdienste und Erfolge zu haben, bedeutend zu sein und nicht von dem unglaublichen Glück und Erfolg, den ich hatte, überschattet zu werden». Er sagt weiter: «Es ist keine Dynastie. Ich verlange nicht von ihnen, Microsoft zu leiten.»

Bill Gates mit seiner Familie. Von links: Phoebe, Bill, Jennifer, Melinda und Rory Gates. Bild: Instagram/melindafrenchgates

Er wolle mit all seinen Kindern zudem gleich verfahren und ihnen die gleichen Chancen ermöglichen. Gates älteste Tochter Jennifer ist inzwischen 28 Jahre alt, Sohn Rory ist 25 Jahre alt und die jüngste Tochter Phoebe ist 22 Jahre alt.

Gates möchte sein Vermögen spenden

Den grössten Teil seines Vermögens wolle der Milliardär an die Gates Foundation spenden, welche als weltweit grösste private Wohltätigkeitsorganisation gilt. Die Organisation gründete der 69-Jährige vor 25 Jahren mit seiner damaligen Frau Melinda Gates. Nach ihrer Scheidung 2021 übernahm er den alleinigen Vorsitz. Dass bedürftigen Personen geholfen werde, sei für Gates «etwas vom Wichtigsten».

Gates' Kinder haben die Massnahme ihres Vaters bislang nicht kommentiert. Mitleid muss man mit ihnen aber nicht haben: Auch wenn ein Prozent nach wenig klingt – bei Gates Riesen-Vermögen beträgt dieses Prozent immer noch über eine Milliarde Dollar.

Das machen Gates' Kinder

Und auch ohne das Erbe ihres Vaters müssen die drei nicht am Hungertuch nagen.

Alle drei Kinder besuchten wie ihr Vater die private Elite-Schule Lakeside School in Seattle, die für ihre grossen Leistungen in den MINT-Fächern bekannt ist.

Gates älteste Tochter Jennifer Gates Nassar soll eine hervorragende Reiterin sein. Von ihrem Vater bekam sie einst ihre eigene Pferdefarm. 2018 machte sie ihren Abschluss in Humanbiologie an der Stanford University. Später schloss Jennifer Gates ein Medizinstudium ab und studierte unter anderem an der Columbia University. 2021 heiratete sie den ägyptischen Pferdesportler Nayel Nassar, mit dem sie zwei Kinder hat.

Von Rory John Gates ist am wenigsten bekannt. 2022 schloss er sein Studium an der University of Chicago ab. Er soll angeblich als «Kongressanalytiker» arbeiten und auch einen Doktortitel besitzen.

Phoebe Gates studierte ebenfalls in Stanford Humanbiologie. Sie gilt als Mode-interessiert und absolvierte ein Praktikum bei der britischen Vogue. Auch auf Social Media ist sie aktiv. Mittlerweile hat sie eine halbe Million Follower auf Instagram. Gemeinsam mit einer Freundin gründete sie eine nachhaltige Fashion-Tech-Plattform.

Wie ihre Eltern engagiert sich auch Phoebe Gates für die öffentliche Gesundheit und nimmt an UN-Generalversammlungen teil. Ihr neuestes Projekt ist ein Podcast mit der Aktivistin Sophia Kianni.

Trotz all der Privilegien – ein Kind von Bill Gates zu sein, sei nicht immer leicht, so Phoebe Gates. Sie erzählte in einer Netflix-Doku, wie sie aufgrund der Verschwörungstheorien um ihren Vater bezüglich der Corona-Impfstoffe und dem angeblichen Implantieren von Mikrochips schon Freunde verloren habe.

