Hygieneartikel waren für Schüler und Studenten in Schottland bereits kostenlos. Das 2020 verabschiedete Gesetz verpflichtete die schottische Regierung dazu, dafür zu sorgen, dass jeder Zugang zu diesen Produkten erhält. (sda/afp)

Das schottische Regionalparlament hatte im November 2020 einstimmig für den kostenlosen Zugang zu den Produkten in öffentlichen Gebäuden gestimmt. «Wir sind stolz, die erste nationale Regierung zu sein, die einen solchen Schritt geht», erklärte Ministerin Robinson nun.

Das erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit, Shona Robison, am Sonntag in einer Mitteilung. Darin wird angekündigt, dass Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen ab Montag verpflichtet sind, Menstruationsartikel jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen.

Knapp zwei Jahre nach einer weltweit einzigartigen politischen Entscheidung sind in Schottland ab Montag Menstruationsartikel gratis verfügbar. Der kostenlose Zugang sei «grundlegend für Gleichheit und Würde».

Menstruationsartikel in Schottland ab Montag kostenlos zugänglich

Tausende Menschen sind am Samstag durch das Stadtzentrum von Prag gezogen, um für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu demonstrieren. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden an der Regenbogenparade auf rund 50'000, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Die farbenfrohe Kundgebung bildete den Höhepunkt der Aktionswoche «Prague Pride Festival 2022», die bereits am Montag begann und bis Sonntag dauern soll.