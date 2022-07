So wenige Pubs gab es in England noch nie – und nur ein Drittel ist rentabel

Allein zwischen Jahresende 2021 und Juni seien etwa 200 Pubs verschwunden. Betroffen waren vor allem die West Midlands um die Millionenstadt Birmingham sowie London und Ostengland. Wie die Branchenverbände British Beer and Pub Association (BBPA), British Institute of Innkeeping und UK Hospitality ermittelten, arbeitet nur gut ein Drittel (37 Prozent) der Betriebe profitabel.

Die Zahl der Pubs in England und Wales ist einer aktuellen Auswertung zufolge auf einen historischen Tiefstand gesunken. In der ersten Hälfte dieses Jahres gab es weniger als 40'000 Kneipen, wie eine am Montag veröffentlichte Analyse eines Immobilienberaters ergab.

Am Samstag fand an der Humboldt-Universität in der deutschen Hauptstadt Berlin die «Langen Nacht der Wissenschaften» statt. Zu den geplanten Veranstaltungen gehörte auf ein Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht mit dem Titel: «Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt». Doch dieser sorgte im Vorfeld für derart grosse Kontroversen, dass er abgesagt werden musste.