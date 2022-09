«Danke Ma'am» – die schönsten Abschieds-Botschaften an die Queen

«Heute ist ein sehr trauriger Tag für die ganze Welt. Ich bin zutiefst traurig über den Tod unserer geliebten Monarchin, Ihrer Majestät der Königin. Sie wird für ihre unerschütterliche Loyalität und ihren Dienst in Erinnerung bleiben, und meine Gedanken sind in dieser Zeit bei der königlichen Familie.»

«Mein ganzes Leben lang war Ihre Majestät, Königin Elizabeth II., immer hier. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit ihre Hochzeitshighlights im Fernsehen gesehen habe. Ich erinnere mich an sie als eine wunderschöne junge Dame, an die viel geliebte Grossmutter der Nation. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der königlichen Familie.»

«Es ist jetzt Zeit auszuruhen, Ma'm. Sie sind jetzt wiedervereint mit der Liebe Ihres Lebens. Meine Gedanken gehen in dieser zutiefst traurigen Zeit an die königliche Familie.»

«The London bridge has fallen. Die Königin ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben. Ruhe in Frieden, Eure Majestät, Königin Elizabeth. 7 Jahrzehnte, 15 Premierminister, 1 Queen.»

Türkei nimmt hochrangigen IS-Anführer fest

Die türkischen Sicherheitskräfte haben nach den Worten ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen hochrangigen Anführer der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Auf dem Rückflug von einer dreitägigen Balkanreise sagte Erdogan am Donnerstag vor Journalisten im Flugzeug, der Islamistenchef sei unter seinem Pseudonym Abu Seid bekannt. Sein wirklicher Name sei Baschar Chattab Gasal al-Sumaidai. In einem Uno-Bericht vom Juli werde der Mann als «einer der wichtigsten Anführer der Terrororganisation» genannt.