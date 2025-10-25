wolkig, aber kaum Regen10°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

UK: Sexualstraftäter versehentlich freigelassen – Fahndung läuft

Grossbritannien: Sexualstraftäter versehentlich freigelassen – Fahndung läuft

25.10.2025, 10:4625.10.2025, 10:46
Mit diesem Bild fahndet die zuständige Polizeibehörde nach dem Mann.
Mit diesem Bild fahndet die zuständige Polizeibehörde nach dem Mann.Bild: exxex police

Ein straffällig gewordener Asylbewerber, der mit seinem Übergriff auf eine 14-Jährige grosse Empörung in Grossbritannien ausgelöst hatte, ist versehentlich aus der Haft entlassen worden. Nun wird mit Hochdruck nach dem 38-Jährigen gefahndet. Der Fall schlägt hohe Wellen, weil Einwanderungsgegner den Vorfall im Sommer für wochenlange, teils gewalttätige Proteste vor Asylbewerberunterkünften genutzt hatten.

Premierminister Keir Starmer zeigte sich entsetzt. «Der Mann muss gefasst und für seine Straftaten abgeschoben werden», sagte Starmer der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Vize-Premier David Lammy teilte mit, er habe eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet.

Mehr zu den UK:

30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

Die Opposition warf der Regierung Inkompetenz vor. «Wir brauchen auf jeden Fall eine öffentliche Untersuchung, wie dieser gefährliche, illegale Einwanderer, der auch ein pädophiler Sexualstraftäter ist, freigelassen werden konnte», sagte der innenpolitische Sprecher der Konservativen Partei, Chris Philp dem Sender Sky News.

Der Mann, der im September zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, sollte eigentlich in ein Abschiebezentrum überführt und dann ausser Landes gebracht werden. Doch stattdessen wurde er freigelassen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
König Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Ukraine meldet Einnahme von strategischem Punkt +++ Schwerer Raketenschlag auf Kiew
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Sieben Kinder aus Gaza werden in Schweizer Spitälern behandelt
3
Im Aargau gibt es einen einzigen fest installierten Blitzer – und er bringt Millionen ein
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus.
Meistgeteilt
1
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
2
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Ratingagentur Moody’s warnt Frankreich mit negativem Ausblick
Die Ratingagentur Moody’s hat sich kritisch zu Frankreich geäussert. Das US-Agentur belässt das Staatsrating Frankreichs zwar bei Aa3, senkt jedoch den Ausblick von «stabil» auf «negativ» und droht damit eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes an.
Zur Story