Britische Regierung will Migranten nach Ruanda abschieben – unabhängig von ihrer Herkunft

Das oberste Gericht in Grossbritannien hatte das als unzulässig kritisiert. Die Regierung will den ostafrikanischen Staat, dem Kritiker Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, nun per Gesetz zum sicheren Drittland erklären. Das soll eine richterliche Überprüfung der geplanten Abschiebungen möglichst ausschliessen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak spricht im House of Commons in London, 17. Januar 2024.

Der britische Premierminister Rishi Sunak spricht im House of Commons in London, 17. Januar 2024. Bild: keystone

Der Bevölkerungsrückgang in China hat sich im vergangenen Jahr beschleunigt. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, lebten Ende Dezember rund 1,41 Milliarden Menschen in der Volksrepublik, 2,08 Millionen weniger als ein Jahr zuvor.